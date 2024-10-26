محتالون يسرقون 22 طنا من الجبنة

تمكن محتالون من سرقة 22 طنا من الجبنة من تاجر في العاصمة البريطانية لندن بعد التظاهر بأنهم تجّار جملة.

ودعا الطاهي البريطاني الشهير جيمي أوليفر، عشاق الجبنة إلى مساعدة الشرطة في القبض على منفذي العملية الاحتيالية.

ووصف أوليفر السرقة بأنها "عملية سطو وقحة ذات حجم مذهل".

وطلب الشيف من متابعيه، على تطبيق "إنستقرام"، أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال سمعوا عن "شحنات من الجبن الفاخر جدا" تُعرَض "بسعر متدنٍ"، مضيفا أن قيمة جبنة المسروقة تبلغ نحو 300 ألف جنيه إسترليني (389 ألف دولار أميركي).

وأفادت شركة لتجارة الجبن بأنها سلّمت شخصا، يُشتبه بأنه محتال تظاهَر بأنه تاجر جملة يعمل لحساب أحد متاجر البيع بالتجزئة الفرنسية الكبرى، أكثر من 950 قالبا دائريا من الجبنة، قبل أن تدرك أنها تعرضت للخداع.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من أبرز المؤسسات في مجال الاتجار بالأجبان الحرفية المحلية في بريطانيا، أنها دفعت أموالاً للشركات الصغيرة التي أنتجت الجبنة المسروقة، كيلا يقع عليها عبء عملية الاحتيال.

وأشارت الشركة إلى أنها تتعاون مع شرطة العاصمة لندن للتعرف على الجناة.

وأعلنت الشرطة، في بيان أمس الجمعة، أنها تحقق في "سرقة كمية كبيرة من الجبنة" من الشركة اللندنية، مضيفة أن لا توقيفات في القضية بعد.

وحضّت الشركة، تجار الجبن في كل أنحاء العالم على التواصل معها إذا اشتبهوا في أن الجبنة المسروقة بيعت لهم، وخصوصا أن قوالب الجبنة المسروقة، التي يبلغ وزن الواحد منها عشرة كيلوغرامات و24 كيلوغراما، ملفوفة بقطع قماش أزيلت عنها الملصقات.