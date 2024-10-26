محمد ممدوح.. يستعين ببطلة ملاكمة لحراسته

علي عبد الرحمن (القاهرة)

ينتظر الممثل محمد ممدوح الملقب بـ «تايسون» تحديد موعد طرح فيلمه الجديد «روكي الغلابة»، بداية العام المقبل. ويجسد فيه دور رجل أعمال، يتخذ قراراً غير تقليدي بتوظيف بطلة ملاكمة للحفاظ على أمنه وحمايته، تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته محمد ثروت، ودنيا سمير غانم.

وفي حواره مع «الاتحاد»، أعرب عن سعادته برد الفعل الإيجابي حول فيلمه الأخير«إكس مراتي»، بما يعكس الجهد المبذول في تقديم شخصية الشاب الخارج عن القانون بطريقة متفردة. وأشار إلى أن النجاح تجسيد لتغيير جذري في الأساليب الكوميدية، وتحوّل حقيقي في الكوميديا، حيث يبتعد عن النكات اللفظية المكررة ويعتمد كوميديا المواقف اليومية وتفاعلات الشخصيات. وبعد النجاح الجماهيري الذي حققه فيلم «شقو»، يستعد لتقديم جزء ثانٍ منه، مشدداً على أنه يشكل تحدياً جديداً في مسيرته الفنية ويعزز من مسيرته، ومن المقرر أن يُعرض خلال الموسم الشتوي. واعتبر أن سلسلة أفلام «ولاد رزق»، من أبرز المحطات في مسيرته، حيث حققت إيرادات ضخمة جعلتها من أكثر الأفلام نجاحاً في تاريخ السينما المصرية. وذكر ممدوح أن فيلم «أهل الكهف» يمثل نقلة نوعية في السينما المصرية، ويعكس أهمية تقديم أعمال تتجاوز حدود الترفيه لتغوص في أبعاد أعمق من الفكر والتاريخ، مما يجذب انتباه الجمهور ويحفز تفكيرهم.

وبالرغم من انشغالاته الفنية، يتمسك ممدوح بروابطه العائلية، ويثني على دور زوجته كداعم رئيس له في مسيرته، ويعترف بأن نجاحه المهني يعود بشكل كبير إلى تفانيها في تحمل غيابه الطويل ومنحه الطاقة الإيجابية.