آية سماحة في 6 وجوه

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك آية سماحة في بطولة 3 أفلام و3 مسلسلات، وقالت، إنها تعاقدت على مشاركة إياد نصار بطولة فيلم «من أيام الجيزة» مع عمرو عبد الجليل وأحمد عبد الله محمود، إخراج مرقس عادل، ويتحدث عن العلاقة بين صديقين، وما تشهده من مفارقات.

وذكرت آية أن الفيلم الثاني بعنوان «6 أيام»، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، إخراج كريم شعبان في أولى تجاربه الإخراجية. أما الفيلم الثالث فقد انتهت من تصويره بعنوان «وداعاً حمدي»، مع بيومي فؤاد وشيرين رضا، وتجسد من خلاله شخصية صحفية تذهب إلى بيت شيرين رضا بعد وفاة «آخر باشا في مصر» وتنقلب الأحداث بالمواقف الكوميدية.

وتستعد آية للمشاركة في موسم رمضان المقبل من خلال الجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد» مع دينا الشربيني، شريف سلامة، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، بعد نجاح الجزأين الأول والثاني. وتنتظر عرض مسلسلَين قصيرَين قامت بتصويرهما للعرض على المنصات الرقمية، الأول «باسوورد» من 10 حلقات، ويعتمد على البطولة الشبابية، والثاني «كتالوج» من 10 حلقات، مع محمد فراج وريهام عبد الغفور. وكانت آية سماحة تصدرت تريند «السوشيال ميديا» في الفترة الماضية بسبب نجاحها في مسلسل «عمر أفنذي» مع أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.