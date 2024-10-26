25 فناناً يغيبون عن دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يغيب 25 نجماً ونجمة عن الدراما الرمضانية العام المقبل، بعدما حرص بعضهم على التواجد بشكل متواصل طوال السنوات الماضية، في حين حضر بعضهم الآخر عبر سنوات متفرقة.

الزعيم والفخراني

يأتي في مقدمة هؤلاء عادل إمام الذي يواصل غيابه منذ قدم مسلسل «فلانتينو» عام 2020، وحرص قبله على التواجد في رمضان بدءاً من «فرقة ناجي عطا الله» عام 2012، ثم «العراف» و«صاحب السعادة» و«أستاذ ورئيس قسم» و«مأمون وشركاه» و«عفاريت عدلي علام» و«عوالم خفية».

أما يحيى الفخراني، فبالرغم من تعاقده على مسلسل بعنوان «الأستاذ» إلا أنه أرجأ تصويره لعدم الانتهاء من كتابته، وكان عاد العام الماضي في «عتبات البهجة»، وهو من أكثر النجوم تواجداً في رمضان بالعديد من المسلسلات الناجحة، منها «ليالي الحلمية» بأجزائه الخمسة، و«زيزينيا» بجزأيه، و«نصف ربيع الآخر» و«أوبرا عايدة» و«جحا المصري» و«الليل وآخره» و«ونوس» و«دهشة» و«سكة الهلالي» و«يتربى في عزو» وسواها.

يسرا وحسين فهمي

تواصل يسرا غيابها للعام الثاني منذ قدمت مسلسل «حمد الله ع السلامة» عام 2023، لعدم عثورها على النص المناسب، وهي كانت دائمة الحضور في رمضان منذ قدمت «حياة الجوهري» عام 1997، و«أوان الورد» و«أين قلبي» و«ملك روحي» و«أحلام عادية» و«قضية رأي عام» و«خاص جداً» و«شربات لوز» و«حرب أهلية» و«خيانة عهد».

أما حسين فهمي فيغيب للعام الثاني بعدما شارك في رمضان قبل الماضي في «سره الباتع»، وكان يتواجد في رمضان على فترات بمسلسلات «وش تاني» و«الشك» و«العراف» و«بابا نور» و«قاتل بلا أجر» و«وكالة عطية» و«حق مشروع» و«هوانم جاردن سيتي» بجزأيه الأول والثاني.

عز وكريم وكرارة

بسبب انشغال أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأمير كرارة بعدد من الأفلام، يغيبون عن دراما رمضان المقبل، حيث يواصل عز غيابه منذ شارك في «الاختيار 3» عام 2022، ويخوض لأول مرة تجربة دراما المنصات من خلال مسلسل من 10 حلقات.

أما كريم عبدالعزيز فيغيب لارتباطه بفيلم «الأرض السوداء»، ويغيب كرارة لانشغاله بتصوير فيلم «الشاطر» ومسلسل من 10 حلقات عنوانه «أعراض انسحاب» يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وكان حقق نجاحاً لافتاً بمسلسلاته الرمضانية، ومنها «بيت الرفاعي» و«سوق الكانتو» و«العائدون» و«الاختيار» و«نسل الأغراب» و«كلبش».

ليلى وبوسي

ركزت ليلى علوي على السينما، وشاركت خلال العامين الماضيين في 6 أفلام، وتغيب عن رمضان منذ قدمت «دنيا تانية» عام 2022، ومن قبله «زي القمر» و«هي ودافنشي» و«شمس» و«فرح ليلى» و«نابليون والمحروسة» و«حكايات بنعيشها» و«حديث الصباح والمساء» و«العائلة».

وتغيب بوسي للعام السادس منذ شاركت عام 2019 في «البرنسيسة بيسة»، ومن قبله «قصر العشاق» و«الخفافيش» و«طيري يا طيارة» و«أكتوبر الآخر» و«سامحني يا زمن» و«نقطة نظام».

منى وهند ومنة

بسبب حرص منى زكي وهند صبري ومنة شلبي على التواجد السينمائي أكثر من التلفزيوني منذ بداياتهن، يغبن هذا العام، حيث تنشغل منى بفيلم «الست» عن حياة أم كلثوم، وتواصل غيابها منذ قدمت «تحت الوصاية» عام 2023. وتغيب هند منذ قدمت «هجمة مرتدة» عام 2021، مع العلم أنه عُرض لها بعيداً عن رمضان مسلسلا «البحث عن علا» و«مفترق طرق».

وتشارك منة في فيلمَي «فرقة الموت» و«الهوى سلطان» والجزء الثاني من «هيبتا»، وكانت شاركت عام 2023 بمسلسل «تغيير جو».





صفية وفردوس وعبلة

تواصل صفية العمري غيابها منذ قدمت «ليالي الحلمية 6» عام 2016، وفردوس عبدالحميد منذ شاركت في «نسل الأغراب» عام 2021، وتغيب عبلة كامل عن دراما رمضان منذ قدمت «أفراح إبليس» عام 2009، وقدمت بعده بعيداً عن رمضان 5 أجزاء من «سلسال الدم».

آخرون

يغيب عدد من الفنانين من مختلف الأجيال عن «دراما رمضان»، منهم حسن يوسف منذ قدم «قضاة عظماء» عام 2017، وسميرة أحمد في «ماما في القسم» عام 2010، وتوفيق عبدالحميد في «يوتيرن» عام 2022، ولبلبة في «الكتيبة 101» عام 2023، ومحمد هنيدي في «أرض النفاق» عام 2018، وكذلك خالد النبوي وشريف منير وأشرف عبدالباقي وسمية الخشاب وآسر ياسين.