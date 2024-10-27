"تيك توك" تسمح بعرض محتوى "ستيم" لجميع المستخدمين

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي وعرض الفيديوهات القصيرة تيك توك اعتزامها السماح لجميع المستخدمين الكبار في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا بشكل افتراضي برؤية محتوى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم)، في حين كان يتم عرض هذا المحتوى بشكل افتراضي للمستخدمين الأقل من 18 عاما فقط.



وقالت شبكة التواصل الاجتماعي إن توسيع نطاق هذه الخاصية سيجعل من السهل على جميع المستخدمين العثور على المحتوى التعليمي على المنصة. ورغم أن هذا المحتوى سيكون متاحا لكل المستخدمين في هذه الدول، يمكن للمستخدم وقف عرضه من خلال الدخول إلى إعدادات المنصة وتصفح قسم "تفضيلات المتحوى".

وتقول الشركة إن محتوى ستيم يتيح مساحة للتعلم المشترك والإلهام والإثراء العلمي. وبتوفير هذ المحتوى للمستخدمين، تسعى تيك توك إلى تسويق نفسها كمكان للتعلم أيضا وليس للترفيه فقط.