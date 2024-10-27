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هند صبري.. ممثلة بالصدفة

هند صبري.. ممثلة بالصدفة
28 أكتوبر 2024 00:50

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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كشف الممثلة هند صبري عن أنها دخلت مجال الفن بالصدفة. وذكرت أنها ممثلة وليدة الصدفة، موضحة أنها لم تحاول التمثيل أمام المرآة كما يفعل الأطفال، وكان حلمها أن تصبح سفيرة، ولكن عُرض عليها فيلم «صمت القصور»، وهي في عمر 14 سنة.
وقالت: كنت بديلة لممثلة أخرى، ولم أستوعب تفاصيل التصوير، ولم أتمكن من التركيز أمام الكاميرا لأنني كنت طفلة، مما جعلني أتصرف بعفوية.
وذكرت هند صبري في ندوة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، أنها لم تدرس التمثيل وتعلمت من التجارب السينمائية. ويشهد مهرجان الجونة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافة إلى 16 فيلماً قصيراً من 40 دولة.

مهرجان الجونة السينمائي
السينما
هند صبري
الفن
الأطفال
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