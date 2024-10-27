أيتن عامر.. سيدة أعمال «من دون مقابل»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهت أيتن عامر من تصوير دورها في مسلسل «من دون مقابل»، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تواجه مشاكل عديدة، ويشارك في بطولة العمل هاني رمزي وداليا البحيري ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل ونسرين طافش وخالد سليم، تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد. وذكرت أنها تخوض تجربة دراما المنصات من خلال مسلسل «الرواية» الذي يقع في 10 حلقات، ويشاركها بطولته أحمد فهمي ومحمود عبدالمغني وشيري عادل وإخراج أمير شوقي. وتنتظر عرض فيلم «المنبر» مع أحمد حاتم وتأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، ويتناول في إطار تاريخي قصص عدد من شيوخ الأزهر. وأبدت أيتن سعادتها بردود الفعل حول فيلمها «عنب»، وتشارك في بطولته مع إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وإخراج أحمد نور. وكشفت عن تسجيل أغنيتين جديدتين بعد نجاحها في أغنية «إفراج».