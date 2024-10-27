الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إرشادات جديدة للوقاية من السكتة الدماغية

طعام صحي
27 أكتوبر 2024 23:24

نشرت جمعية القلب الأميركية وجمعية السكتات الدماغية الأميركية مؤخرًا "دليل 2024 للوقاية الأولية من السكتة الدماغية"، وفقا لما ذكره موقع "مديكال نيوز توداي".
تسعى هذه الإرشادات الجديدة إلى إضافة المعلومات وإجراء التغييرات المناسبة بناءً على البيانات الجديدة. ولكتابة المبادئ التوجيهية الجديدة، أجرى الباحثون مراجعة للأدبيات المنشورة بعد عام 2014 في العديد من قواعد البيانات.
تناقش المبادئ التوجيهية أيضًا المحددات الاجتماعية للصحة التي يمكن أن تؤثر على خطر إصابة الأشخاص بالسكتة الدماغية، وتركز في المقام الأول على التغييرات الفردية بدلاً من التدخلات.
عوامل مهمة
يوصي المؤلفون بفحص عوامل مثل الوصول إلى الغذاء الصحي، وسلامة الأحياء، لأن هذا قد يساعد في تحديد العوائق التي تحول دون جهود الوقاية من هذا المرض الخطير.
فيما يتعلق بالتقييم، يوصون بفحص البالغين بحثًا عن عوامل الخطر المرتبطة بالسكتة الدماغية مثل النظام الغذائي، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، ووزن الجسم، والخمول البدني.
تحدد الإرشادات الجديدة أيضًا الأدلة الناشئة حول الحالات الصحية المفاجئة التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. أحد تلك الحالات هو الصداع النصفي الذي توصي الإرشادات من يعانون منه بتقييم وتعديل عوامل الخطر الوعائية.
كما ناقش الباحثون المخاوف أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة المبكرة، حيث أوصى الخبراء بعلاج ارتفاع ضغط الدم الشديد، وأشاروا إلى أنه من المعقول استخدام الأدوية الخافضة للضغط لعلاج اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل لتقليل خطر الإصابة بالسكتة.
عامل خطر آخر تم تحديده لدى النساء هو التهاب بطانة الرحم، وقد يساعد الفحص المناسب لهذا المرض في تحديد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وقال هاريس كمال، طبيب الأعصاب الوعائي في تكساس، الذي لم يشارك في صياغة المبادئ التوجيهية الجديدة "حددت هذه المبادئ التوجيهية وسلطت الضوء على مجموعات معينة من عامة السكان الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ويمكن أن تساعد المراقبة الدقيقة وتقديم المشورة لهؤلاء المرضى في منع السكتة الدماغية. إحدى هذه المجموعات هي النساء الحوامل أو اللاتي أنجبن خلال الأسابيع الستة الماضية حيث يجب أن يُطلب منهن مراقبة ضغط الدم عن كثب والتأكد من بقائه أقل من 160/110 لتقليل خطر الإصابة بنزيف داخل المخ".
اقرأ أيضا.. هل يؤثر وضع الذراع على قياس ضغط الدم؟
كيف تمنع السكتة الدماغية؟
تحدد المبادئ التوجيهية التدخلات العملية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السكتة الدماغية. وتشمل مكونات مثل النظام الغذائي، والنشاط البدني، وضغط الدم، وتعاطي التبغ. على سبيل المثال، تشير الإرشادات إلى فائدة النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط في المساعدة في الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتشير إلى أن استبدال الملح قد يكون مفيدًا لبعض كبار السن الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط.
وفيما يتعلق بالنشاط البدني، لاحظ الباحثون أن الأطباء يجب أن يوصوا بحوالي 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا، أو 75 دقيقة من النشاط عالي الشدة، أو مزيج من هذين النوعين من التمارين للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكتة.
كما يجب على الأطباء تشجيع الناس على تجنب السلوك الخامل المفرط.
وللمساعدة في السيطرة على مرض السكري، توصي الإرشادات بالفحص بحثًا عن الإصابة بمقدمات السكري والسكري. تدعم الأدلة أيضًا استخدام مرضى السكري للأدوية لتقليل خطر الإصابة.
كما يعد التحكم في ضغط الدم ذا أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السكتة الدماغية. توصي الإرشادات بفحص ضغط الدم، وتحسين نمط الحياة، والأدوية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
عنصر آخر تمت مناقشته هو استخدام التبغ. توصي الإرشادات المحدثة بأن يطلب الأطباء من المرضى التوقف عن تعاطي التدخين، وأن يستمر الأشخاص الذين لا يستخدمون التبغ في هذا النمط.
وعلق الدكتور تشنغ هان تشين، وهو طبيب قلب تدخلي معتمد في كاليفورنيا، لم يشارك في صياغة الإرشادات الجديدة قائلا: "إنه لأمر رائع أن نرى توصيات محدثة قائمة على الأدلة للوقاية من مثل هذه الحالة القلبية الوعائية. تتضمن الإرشادات العديد من التطورات الجديدة في فهمنا لعوامل خطر السكتة الدماغية. وعلى مدار العقد الماضي، اكتسبنا تقديرًا أفضل للحاجة إلى إدارة عوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بنمط الحياة، مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن / السمنة، والكوليسترول، ونسبة السكر في الدم".

أخبار ذات صلة
«معهد الشيخ خليفة» يشارك في مؤتمر «السكتة الدماغية 2024» بأبوظبي 23 أكتوبر
هل يؤثر وضع الذراع على قياس ضغط الدم؟
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السكتة الدماغية
الإرشادات
نمط الحياة
تحسين نمط الحياة
قياس ضغط الدم
مكافحة التدخين
السكري
النشاط الرياضي
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
روسيا تعلن إحباط محاولة توغل عبر الحدود من أوكرانيا
اليوم 23:35
طعام صحي
الترفيه
إرشادات جديدة للوقاية من السكتة الدماغية
اليوم 23:24
ناخبون يدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان في بلغاريا
الأخبار العالمية
حزب من يمين الوسط يتصدر انتخابات البرلمان في بلغاريا
اليوم 23:13
الإنتر ويوفنتوس.. القمة تهطل أهدافاً!
الرياضة
الإنتر ويوفنتوس.. القمة تهطل أهدافاً!
اليوم 23:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©