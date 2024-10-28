الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة

جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة
28 أكتوبر 2024 21:00

القاهرة (الاتحاد) 
شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، والتي انطلقت أعمالها اليوم في القاهرة وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار «إعلام يلهم.. شباب يبدع»، وذلك برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
مثّل الجمعية في القمة فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، وريم البريكي عضو مجلس الإدارة.
تُعد القمة، التي تستمر يومين، منصة لتعزيز الابتكار والتعاون بين المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على القطاعات الأخرى، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تشهد القمة مشاركة عدد من الوزراء والسياسيين وشخصيات عامة وكبار الإعلاميين العرب.
شاركت فضيلة المعيني، خلال فعاليات القمة، في الجلسة الرئيسة للإعلاميين العرب، بعنوان: «توجهات المستقبل.. كيف سيشكل الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإعلام العربي وتعزيز دوره»، حيث سلطت الضوء على الدور الكبير الذي أولته دولة الإمارات للاهتمام بالذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم، والصحة، والنقل، والإعلام.
وتحدثت عن المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعليم الشباب المهارات اللازمة للتفاعل مع هذه التكنولوجيا المتطورة.

أخبار ذات صلة
تفاهم بين «إقامة دبي» و«الصحفيين الإماراتية»
دول أوروبية تدعو لوقف إطلاق نار في غزة ولبنان

كما أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يعزز فقط الكفاءة والإنتاجية، بل يفتح آفاقاً جديدة للإبداع في مجالات الإعلام، مما يساعد على تقديم محتوى متنوع وذكي يتناسب مع احتياجات الجمهور المتغيرة.
وأكدت على أهمية التعاون بين الدول العربية لاستغلال هذه التقنيات بما يعود بالنفع على المجتمعات، ودعت الشباب ليكونوا في طليعة هذا التغيير.

جمعية الصحفيين الإماراتية
الإبداع
قمة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة
الترفيه
جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة
اليوم 21:00
300 رياضي في جولة اليوم العربي للدراجة بخورفكان
الرياضة
300 رياضي في جولة اليوم العربي للدراجة بخورفكان
اليوم 20:59
«أبوظبي للزراعة» تنظم فعاليات متنوعة في مهرجان الشيخ زايد 2024
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تنظم فعاليات متنوعة في مهرجان الشيخ زايد 2024
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©