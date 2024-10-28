جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة

القاهرة (الاتحاد)

شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، والتي انطلقت أعمالها اليوم في القاهرة وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار «إعلام يلهم.. شباب يبدع»، وذلك برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

مثّل الجمعية في القمة فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، وريم البريكي عضو مجلس الإدارة.

تُعد القمة، التي تستمر يومين، منصة لتعزيز الابتكار والتعاون بين المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على القطاعات الأخرى، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



تشهد القمة مشاركة عدد من الوزراء والسياسيين وشخصيات عامة وكبار الإعلاميين العرب.

شاركت فضيلة المعيني، خلال فعاليات القمة، في الجلسة الرئيسة للإعلاميين العرب، بعنوان: «توجهات المستقبل.. كيف سيشكل الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإعلام العربي وتعزيز دوره»، حيث سلطت الضوء على الدور الكبير الذي أولته دولة الإمارات للاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم، والصحة، والنقل، والإعلام.

وتحدثت عن المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعليم الشباب المهارات اللازمة للتفاعل مع هذه التكنولوجيا المتطورة.

كما أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يعزز فقط الكفاءة والإنتاجية، بل يفتح آفاقاً جديدة للإبداع في مجالات الإعلام، مما يساعد على تقديم محتوى متنوع وذكي يتناسب مع احتياجات الجمهور المتغيرة.

وأكدت على أهمية التعاون بين الدول العربية لاستغلال هذه التقنيات بما يعود بالنفع على المجتمعات، ودعت الشباب ليكونوا في طليعة هذا التغيير.