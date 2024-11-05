الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علي يوسف السعد يكتب: هل زرت كوساموي؟

علي يوسف السعد يكتب: هل زرت كوساموي؟
6 نوفمبر 2024 01:39

بالنسبة لي، هذه الجزيرة هي من الوجهات التي يجب أن تزورها ولو لمرة واحدة في تايلند، وتُعد واحدة من أجمل الوجهات السياحية التي تتميز بطبيعتها الخلابة، وشواطئها الرملية البيضاء، ومياهها الصافية التي تتلألأ تحت أشعة الشمس الدافئة. تُعد كوساموي ملاذاً للباحثين عن الاستجمام والمغامرات على حد سواء، حيث توفر تجارب متنوعة تناسب مختلف الأذواق والأعمار.
يُعد السفر إلى جزيرة كوساموي بالطائرة خياراً مريحاً وسريعاً للوصول إلى هذه التحفة الاستوائية. مطار كوساموي الدولي من المطارات الفريدة بتصميمه المفتوح والمتناغم مع الطبيعة المحيطة، حيث يستقبل رحلات من وجهات دولية ومحلية عدة. للمسافرين من داخل تايلند، فإن الرحلات الجوية من بانكوك إلى كوساموي هي الأكثر شيوعاً، توفر شركات الطيران المتعددة رحلات يومية بين المدينتين، ما يسهّل التخطيط لرحلتك. بمجرد وصولك إلى مطار كوساموي، يمكنك بسهولة العثور على وسائل نقل متنوعة مثل سيارات الأجرة، والحافلات الصغيرة التي تنقلك إلى مختلف مناطق الجزيرة وفنادقها.
أنصح بالتخطيط المسبق لرحلتك، واحجز تذاكر الطيران مبكراً، لاسيما خلال مواسم الذروة السياحية، لضمان الحصول على أفضل الأسعار، وتجنب أي إزعاج قد ينشأ بسبب الإقبال الكبير. يوفر السفر جواً إلى كوساموي تجربة استثنائية في واحدة من أجمل جزر تايلند.
عند الوصول إلى كوساموي، ستُفتن بجمال شواطئها، حيث الرمال الناعمة والمياه الفيروزية التي تدعوك للسباحة والاسترخاء تحت أشعة الشمس. كما يمكن للمغامرين ومحبي الأنشطة المائية التمتع بالغوص والغطس لاستكشاف الشعاب المرجانية، والحياة البحرية المذهلة التي تقطن المياه المحيطة بالجزيرة.
جولات القوارب حول الجزيرة والرحلات إلى المعالم الطبيعية القريبة مثل حديقة أنغ ثونغ البحرية الوطنية، من الأنشطة الشعبية التي تتيح اكتشاف جمال المناظر الطبيعية الخلابة. ولا تفوِّت زيارة شلالات ناموانغ، حيث يمكن الاستمتاع بنزهة في الطبيعة، والاسترخاء في البرك الطبيعية.
وبالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة المتنوعة، يشتهر المطبخ التايلندي في كوساموي بأطباقه الشهية التي تجمع بين النكهات الحارة والحلوة والحامضة والمالحة. ومن أشهر الأطباق، الباد تاي، وكاري ماسامان، وكاري الفلفل الأخضر. ويُعد سوق الطعام الليلي في كوساموي مكاناً مثالياً لعشاق الطعام.
تتميز الرحلة إلى جزيرة كوساموي بتوفير تجربة شاملة، وهي بلا  شك وجهة سياحية مثالية في قلب تايلند.

أخبار ذات صلة
انسحاب لبنان يقلص مجموعة «أبيض الناشئين» في «تصفيات آسيا»
أبوظبي ضمن أبرز 10 وجهات عالمية رائجة للسفر خلال 2025
علي يوسف السعد
قصاصات مسافر
تايلاند
الوجهات السياحية والترفيهية
آخر الأخبار
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
العالم يترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية
6 نوفمبر 2024
نازحون بعد فرارهم من الجزء الشمالي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تنسف أحياء شمال غزة وتقتل 30 فلسطينياً
6 نوفمبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
انتخابات أميركية تاريخية.. وتقارب قوي بين هاريس وترامب
6 نوفمبر 2024
مركبات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق.. توقف حركة الأرتال والطائرات في «عين الأسد»
6 نوفمبر 2024
مركز تصويت في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأميركية
الأخبار العالمية
تهديدات كاذبة تعرقل التصويت «مؤقتاً» في جورجيا الأميركية
6 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©