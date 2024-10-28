«ياس» تستعد لـ«أسبوع التشويق»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت حلبة مرسى ياس، بطل العالم في سباقات كار بارك دريفت، وحامل الرقم القياسي العالمي في سجل غينيس، نجم الدريفت أحمد دحام، لتقديم لمحة مذهلة لمستوى التشويق الذي يمكن للجمهور أن يتوقعه في نهائيات بطولة العالم للدراجات النارية سوبر كروس، التي تستضيفها أبوظبي 4 ديسمبر المقبل.

ويستعد 32 متسابقاً من أفضل راكبي الدراجات النارية للفوز باللقب على مسار «سوبر كروس» داخلي في الاتحاد أرينا الأربعاء 4 ديسمبر.

ومع استضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال الأسبوع نفسه، يصل مستوى التشويق إلى حدود فائقة، لتتحول جزيرة ياس إلى مركز عالمي للترفيه الرياضي الفريد من نوعه على مدار الأسبوع.