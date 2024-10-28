الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ياس» تستعد لـ«أسبوع التشويق»

«ياس» تستعد لـ«أسبوع التشويق»
29 أكتوبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال «الحوار الإماراتي الإفريقي»
خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة

استضافت حلبة مرسى ياس، بطل العالم في سباقات كار بارك دريفت، وحامل الرقم القياسي العالمي في سجل غينيس، نجم الدريفت أحمد دحام، لتقديم لمحة مذهلة لمستوى التشويق الذي يمكن للجمهور أن يتوقعه في نهائيات بطولة العالم للدراجات النارية سوبر كروس، التي تستضيفها أبوظبي 4 ديسمبر المقبل.  
ويستعد 32 متسابقاً من أفضل راكبي الدراجات النارية للفوز باللقب على مسار «سوبر كروس» داخلي في الاتحاد أرينا الأربعاء 4 ديسمبر.
ومع استضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال الأسبوع نفسه، يصل مستوى التشويق إلى حدود فائقة، لتتحول جزيرة ياس إلى مركز عالمي للترفيه الرياضي الفريد من نوعه على مدار الأسبوع.

حلبة مرسى ياس
الإمارات
جزيرة ياس
بطولة العالم للدراجات النارية
الاتحاد أرينا
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
29 أكتوبر 2024
فلسطينيون يتجمعون للحصول على الخبز في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
29 أكتوبر 2024
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
29 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©