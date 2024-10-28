"ميتا" تطور محرك بحث باستخدام الذكاء الاصطناعي

تطور شركة "ميتا بلاتفورمس"، محرك بحث على الإنترنت لتقديم إجابات مثيرة للجدل عن الأحداث الجارية باستخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "ميتا إي آي".

يأتي ذلك في خضم محاولة شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجاراة شركة "أوبن إي آي" في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وسائل إعلام، عن مصدر مطلع، القول إن "ميتا" تأمل من هذه الخطوة تقليل اعتمادها على محركي بحث "جوجل" و"بنج"، اللذين يقدمان حاليا المعلومات عن الأخبار والرياضة والأسهم للأشخاص الذين يستخدمون منصة الذكاء الاصطناعي "ميتا إي آي".

ويمكن أن يعطي محرك البحث الجديد، "ميتا" خيارا احتياطيا إذا انسحبت جوجل أو مايكرسوفت من الاتفاقات التي تتيح لها استخدام محركي بحثهما.

وأضاف المصدر أن هذه الجهود توضح المدى الذي يسعى إليه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" لتقليل اعتماد الشركة على شركات التكنولوجيا الأخرى.