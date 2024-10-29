في أحدث مهمة.. الصين ترسل طاقماً جديداً إلى محطتها الفضائية

أعلنت الصين جاهزية جميع الأنظمة لانطلاق الطاقم التالي من رواد الفضاء إلى محطتها الفضائية المدارية صباح يوم غد الأربعاء، في أحدث مهمة لها. وسيحل الطاقم المكون من رجلين وامرأة محل رواد الفضاء الذين عاشوا في محطة تيانجونج الفضائية على مدار الأشهر الستة الماضية.

وكان قائد المهمة الجديدة كاي شوزي قد سبق له أن سافر إلى الفضاء في المهمة شنتشو14- في عام 2022، بينما تعتبر هذه هي المهمة الأولى للآخرين، سونج لينجدونج ووانج هاوزي. ومن المقرر إطلاق مركبة شنتشو19- التي تحمل الثلاثي من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في جيوجوان شمال غرب الصين، على متن الصاروخ لونج مارش2- إف، العمود الفقري لمهام الفضاء المأهولة في الصين. وتم تحديد وقت الإطلاق في الساعة 27:4 صباحا بالتوقيت المحلي (2027 الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وكالة الفضاء.