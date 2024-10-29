الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

في أحدث مهمة.. الصين ترسل طاقماً جديداً إلى محطتها الفضائية

أرشيفية
29 أكتوبر 2024 08:46

أعلنت الصين جاهزية جميع الأنظمة لانطلاق الطاقم التالي من رواد الفضاء إلى محطتها الفضائية المدارية صباح يوم غد الأربعاء، في أحدث مهمة لها. وسيحل الطاقم المكون من رجلين وامرأة محل رواد الفضاء الذين عاشوا في محطة تيانجونج الفضائية على مدار الأشهر الستة الماضية.
وكان قائد المهمة الجديدة كاي شوزي قد سبق له أن سافر إلى الفضاء في المهمة شنتشو14- في عام 2022، بينما تعتبر هذه هي المهمة الأولى للآخرين، سونج لينجدونج ووانج هاوزي. ومن المقرر إطلاق مركبة شنتشو19- التي تحمل الثلاثي من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في جيوجوان شمال غرب الصين، على متن الصاروخ لونج مارش2- إف، العمود الفقري لمهام الفضاء المأهولة في الصين.  وتم تحديد وقت الإطلاق في الساعة 27:4 صباحا بالتوقيت المحلي (2027 الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وكالة الفضاء.

أخبار ذات صلة
"تشانغ آه-6" يكشف أسراراً من الجانب البعيد للقمر
تعاون بين طوكيو وسيؤول وبكين لمواجهة التحديات
المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
رواد الفضاء
الصين
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
نجوم ريال مدريد يُعارضون «ذهبية رودري»!
الرياضة
نجوم ريال مدريد يُعارضون «ذهبية رودري»!
اليوم 10:52
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
اليوم 10:50
"طيران الإمارات" تستأنف خدمتها إلى أديليد الأسترالية برحلة يومية
اقتصاد
"طيران الإمارات" تستأنف خدمتها إلى أديليد الأسترالية برحلة يومية
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©