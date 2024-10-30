الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي

مصطفى فهمي
30 أكتوبر 2024 07:12

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الممثل مصطفى فهمي توفي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما.
وأضافت أن أسرة الممثل الراحل، وهو شقيق الممثل الشهير حسين فهمي، ستحدد خلال الساعات القادمة ميعاد صلاة الجنازة وميعاد تلقي العزاء.
شارك مصطفى فهمي في بطولة العديد من الأعمال السينمائية منها (أين عقلي) و(وجها لوجه) و(لمن تشرق الشمس) و(الحب في غرفة الإنعاش) و(موعد مع القدر).
وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، شارك في أعمال هامة منها (القضبان) و(إني خائفة) و(الرجل الذي أحبه) و(دموع في عيون وقحة) و(حياة الجوهري) و(القلب يخطئ أحيانا).

أخبار ذات صلة
مصطفي فهمي.. وداعاً
الفنان مصطفى فهمي.. أبرز الأعمال في المسيرة اللامعة
المصدر: رويترز
نقابة الممثلين
مصطفى فهمي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
مصطفي فهمي.. وداعاً
الترفيه
مصطفي فهمي.. وداعاً
اليوم 10:23
"أدنوك للحفر"
اقتصاد
3.77 مليار درهم إيرادات "أدنوك للحفر" في الربع الثالث
اليوم 10:14
موضوعية
التعليم والمعرفة
خبراء: تغير المناخ يجعل درجات الحرارة أكثر فتكاً
اليوم 09:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©