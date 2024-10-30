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جوجل توسع نطاق البحث بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 دولة

جوجل توسع نطاق البحث بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 دولة
30 أكتوبر 2024 11:13

أعلنت جوجل عن توسع كبير في خدمة ملخصات الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث الخاص بها، والتي ستصل إلى أكثر من مليار مستخدم شهرياً حول العالم.

تهدف هذه الميزة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة وتعزيز اكتشاف المواقع المفيدة عبر الإنترنت، مما يفتح المجال أمام الناشرين والشركات والمبدعين للتواصل مع جمهور أوسع.  


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بدأت جوجل بإطلاق هذه الخدمة لأول مرة في مايو 2024 داخل الولايات المتحدة، ووسّعت نطاقها في أغسطس ليشمل دولاً أخرى. وقد لاقت الخدمة ردود فعل إيجابية من المستخدمين الذين وجدوا أن نتائج البحث أصبحت أكثر فائدة. ومع التوسع الأخير، ستصل ملخصات الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 100 دولة وإقليم، وستتوفر بلغات إضافية تشمل الإنجليزية، الهندية، الإندونيسية، اليابانية، البرتغالية، والإسبانية. على سبيل المثال، يمكن الآن لمتحدثي الإسبانية في الولايات المتحدة استخدام هذه الميزة بلغتهم المفضلة، ما يجعل الخدمة أكثر مرونة وسهولة.  

تركز جوجل على تعزيز ظهور الروابط المهمة ضمن الملخصات، حيث تظهر الروابط على أجهزة الكمبيوتر في الجهة اليمنى من الشاشة، بينما يمكن الوصول إليها على الهواتف المحمولة عبر النقر على أيقونات المواقع في أعلى الشاشة. كما أضافت الشركة روابط مضمنة داخل النصوص ضمن الملخصات، مما ساهم في زيادة حركة المرور على المواقع المرتبطة بهذه الروابط.  



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وفي سياق متصل، ستستمر الإعلانات في الظهور بوضوح ضمن محرك البحث، مع وضع علامات مميزة لتمييز الإعلانات المدفوعة عن المحتوى العضوي. وقد طرحت جوجل مؤخراً خيار عرض الإعلانات ضمن الملخصات على الهواتف المحمولة لبعض الاستفسارات في الولايات المتحدة، ما يعزز من وصول المستخدمين إلى المنتجات والعلامات التجارية ذات الصلة.  

يأتي هذا التوسع ضمن جهود جوجل المستمرة لتحسين تجربة البحث عبر الإنترنت، حيث تتيح ملخصات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين استكشاف المحتوى بسهولة، وتوسّع نطاق الأسئلة التي يمكن طرحها في محرك البحث.

المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
الإنترنت
جوجل
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