مصطفي فهمي.. وداعاً

محمد قناوي (القاهرة)

توفي اليوم الممثل مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد تعرضه فى أغسطس الماضي لأزمة صحية، دخل على إثرها المستشفى، وأجرى جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم، وعلى الرغم من نجاح العملية، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وعانى ثقلاً في اللسان، وصعوبة في الحركة، حتى وافته المنية.

الراحل مصطفى فهمي هو شقيق الممثل حسين فهمي، وقد ولد في 13 سبتمبر عام 1942، من أسرة أرستقراطية، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، وعمل والده محمود باشا فهمي سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي. حصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك مساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974، مع مدير التصوير عبد الحليم نصر، وبدأ مسيرته التمثيلية بالمصادفة، عندما كان يعمل مصوراً فى أحد الأفلام، ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، ليشارك في بطولة فيلم «أين عقلي».

لدى فهمي مسيرة فنية حافلة في السينما والتلفزيون، وحظي بمكانة مميزة في قلوب جماهيره، نظراً لتنوعه في تجسيده الشخصيات الفنية بين الكوميدية والدرامية، واستطاع أن يلامس قلوب المشاهدين بأدائه العفوي، وقدم عدداً من الأفلام المميزة التي حققت نجاحاً كبيراً، وظهر فيها بأدوار متنوعة، منها التراجيدي والرومانسي والبوليسي، من بينها: «قمر الزمان، «هكذا الأيام»، «لصوص خمس نجوم»، «دعوة للزواج»، «الرحمة يا ناس»، «الوردة الحمراء»، «المليونيرة النشالة»، «عمليات خاصة» و«أيام فى الحلال».

وكانت آخر أعماله في السينما فيلم «أهل الكهف»، وشاركه بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، وفيلم «السرب» لأحمد السقا.

مسلسل «القضبان» عام 1974، أول أعماله الدرامية التلفزيونية، ليشارك بعده في بطولة عدد كبير من المسلسلات، من أبرزها: «بريق فى السحاب»، «حارة المحروسة»، «سادسهم الزمن»، «قلوب تائهة»، «البيضاء»، «يحيا العدل»، «اختطاف»، «دموع فى عيون وقحة»، «حياة الجوهرى»، «الحفار»، «قصة الأمس»، «نار ودخان»، «برديس»، «مشوار امرأة»، «مأمون وشركاه»، وكانت آخر مسلسلاته «الحرير المخملي» و«بابلو» عام 2022.