«ألف» تُطلق «مسيرة الأمل الوردية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مجموعة ألف في إمارة الشارقة، مبادرة «مسيرة الأمل الوردية» للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان ونادي الشارقة للسيارات القديمة، تأكيداً على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية ودعم رفاهية المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر ودعم المصابين بسرطان الثدي.

وانطلقت القافلة الوردية من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ومرّت بمسارها في «الممشى» لتصل إلى وجهتها النهائية في زيرو 6 مول، حيث أُقيم حفل الافتتاح وقص الشريط، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، السيد عيسى عطايا، وبدر الجعيدي، مدير البرامج في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وأحمد سيف بن حنظل، مدير متحف الشارقة للسيارات القديمة. وتضمن الحدث توفير فحوصات طبية مجانية للمتطوعات، تأكيداً على أهمية الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي.

وأكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، على أهمية تنظيم مبادرة «مسيرة الأمل الوردية»، مشيراً إلى أنها تمثل جزءاً من التزام الشركة العميق بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمع الشارقة. وأوضح عطايا قائلاً: إن هذه المسؤولية جزء أساسي ومتأصل في رسالتنا وقيمنا في المجموعة. وتُعد «مسيرة الأمل الوردية» تجسيداً

عملياً لهذا الالتزام من خلال توعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهو يعتبر خطوة حيوية في سبيل تعزيز ثقافة الوعي الصحي. كما أن تعاوننا المثمر مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان ونادي الشارقة للسيارات القديمة يضفي قوة وتأثيراً أكبر على المبادرة وأهدافها، ويشرفنا أن نكون عنصراً رئيساً يقود الجهود الرامية لأداء هذه الرسالة الإنسانية بالمستوى الأمثل، وبما يضمن رفع مستوى الوعي بين جميع شرائح وفئات المجتمع وتقديم الدعم والأمل للمصابين وذويهم.

وصرّح بدر الجعيدي، مدير البرامج في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بأن القافلة الوردية حققت هذا العام إنجازاً بارزاً، حيث تجاوز عدد الفحوصات المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي أكثر من 14.000 فحص خلال شهر أكتوبر وحده، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة. وأضاف الجعيدي أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التعاون المثمر مع شركائنا، مثل مجموعة ألف، مما يعكس التزامنا المستمر بتعزيز الوعي الصحي على نطاق أوسع.

واختتم الجعيدي بالقول: إن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في نشر ثقافة الوقاية، وتوفير خدمات صحية متقدمة تسهم في تعزيز جودة الحياة. نحن نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية هي ركيزة أساسية في مسيرتنا نحو مجتمع صحي ومستدام.

وقال أحمد سيف بن حنظل، مدير متحف الشارقة للسيارات القديمة: إن مشاركتنا في هذه المسيرة تأتي تأكيداً على التزامنا بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر التوعية الصحية في مجتمعنا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى التأكيد على أن نادي الشارقة للسيارات القديمة ليس مجرد نادٍ، بل منصة للتفاعل المجتمعي والتواصل مع القضايا الهامة في المجتمع. ونؤمن بأهمية دورنا المجتمعي في دعم هذه القضايا الصحية والإنسانية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الفعالية التي تسعى إلى تعزيز الوعي والتضامن مع مرضى السرطان.