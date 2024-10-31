الظبي المهيري تكتب: التعليم المالي ومستقبل اقتصاد الإمارات

أحد أهم الدروس التي تعلمتها كشابة رائدة في مجال ريادة الأعمال، هو كيفية إدارة المال، وهو ما يُعرف غالباً بـ«المعرفة المالية». إنها ببساطة المهارات اللازمة لإدارة المال مثل إعداد الميزانية والتوفير والاستثمار، ووجدت أنه من الضروري تعلم هذه المهارات في مرحلة مبكرة جداً من الحياة لضمان مستقبلنا، ليس فقط لنا، بل لاقتصاد بلدنا أيضاً.

أثناء نشأتي في الإمارات، رأيت أن الاقتصاد دائماً في تطور مستمر. نحن نتحول من الاعتماد على عائدات النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يشمل الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

هذا يعني أن الجيل القادم من الإماراتيين سيحتاج إلى أن تكون لديه معرفة مالية لتحقيق النجاح في هذا المشهد الجديد. لذلك أؤمن بأن التعليم المالي ضروري للأطفال لأننا مستقبل اقتصاد الإمارات.

عندما بدأت عملي في Rainbow Chimney، لم أكن أفهم تماماً أهمية الإدارة المالية. لكن مع نمو عملي، أدركت بسرعة أنه إذا لم أتعلم كيفية إدارة المال، فلن أتمكن من الاستمرار في عملي. كان عليّ أن أفهم الأرباح، والنفقات، والتوفير، وإعادة الاستثمار.

الآن، أتابع كل درهم أكسبه وأخطط لكيفية استخدامه بحكمة، سواء كان ذلك لتوسيع عملي أو للتوفير لمشاريع مستقبلية.

نصيحتي للأطفال الذين يرغبون في تعلم المعرفة المالية، هي البدء بالأساسيات. ليس من الضروري أن تكون مسؤولاً عن «إدارة مشروع» لتعلم كيفية إدارة المال.

ابدأ بتعلم كيفية إعداد ميزانية للأرباح أو أي أموال تكسبها من وظائف صغيرة تقوم بها أو حتى أي شيء تحصل عليه حتى ولو كان المدخول دعماً من عائلتك.

احرص على ادخار جزء من أموالك وتحديد أهداف مالية لمستقبلك، سواء كان شراء شيء تريده أو التوفير لشيء أكبر في المستقبل.

تعلم كيفية الاستثمار فهو مهارة مهمة أخرى. على الرغم من أنني ما زلت شابة، إلا أنني بدأت في تعلم الاستثمار وكيف يمكن أن يساعد في نمو أموالي مع مرور الوقت.

هناك العديد من طرق الاستثمار اليوم، من وضع المال في العقارات إلى تعلم الأسهم والسندات. أعتقد أنه يجب على كل طفل أن يبدأ باستكشاف هذه المفاهيم على الأقل ليعرف أن هناك العديد من الخيارات المتاحة لاستثمار أمواله. وذلك سيساعدنا في المستقبل عندما نمتلك أعمالنا أو مسيرتنا المهنية، بما في ذلك الثقافة والمسؤولية. من خلال تعلم هذه المهارات مبكراً، نحن لا نؤمّن فقط مستقبلنا، بل نسهم أيضاً في نمو واستقرار اقتصاد بلدنا.

قد يبدو التعليم المالي موضوعاً للكبار، لكنني أعتقد أنه أحد أهم الدروس التي يمكننا تعلمها كأطفال.