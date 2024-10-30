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الصين ترسل 3 رواد إلى الفضاء

الصين ترسل 3 رواد إلى الفضاء
31 أكتوبر 2024 00:57

جيوتشيوان (أ ف ب)

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أرسلت الصين ثلاثة رواد جدداً أمس، بينهم امرأة، إلى محطة الفضاء تيانغونغ، ضمن مهمة شنتشو-19 الرامية إلى الإعداد لإرسال طاقم إلى القمر، في إطار خطة تهدف إلى إنزال طاقم على القمر بحلول عام 2030، ثم استكمال بناء قاعدة بحث علمية دولية هناك بحدود عام 2035.
ويقود الطاقم كاي شوزهي 48 عاماً، الذي شارك في مهمة شنتشو-14 عام 2022، ويرافقه رائدا الفضاء سونغ لينغدونغ، وهو طيار سابق في القوات الجوية يبلغ 34 عاماً، وزميلته وانغ هاوزي، وهي مهندسة رحلات الفضاء الوحيدة في الصين.
وأصبحت وانغ هاوزي ثالث صينية يتم إرسالها إلى الفضاء، بعد ليو يانغ في 2012 ووانغ يابينغ عام 2013.

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