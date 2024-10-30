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امرأة من ولاية بنسلفانيا تصبح أكبر معمرة في أميركا

امرأة من ولاية بنسلفانيا تصبح أكبر معمرة في أميركا
31 أكتوبر 2024 00:54

يعتقد الآن أن امرأة من ولاية بنسلفانيا (114 عاما) هي أكبر شخص معمر في أميركا الشمالية.
وأصبحت ناعومي وايتهيد، التي تعيش في دار لرعاية المسنين في بلدة ويست سالم في مدينة جرينفيل، هي أكبر معمرة بعد وفاة إليزابيث فرانسيس من ولاية تكساس في 22 أكتوبر.
وقد ولدت وايتهيد، التي تقول إنها لم تدخن مطلقا، في سبتمبر 1910 في مزرعة في جورجيا وعاشت بعد وفاة زوجها وأبنائهما الثلاثة.
وأرجعت حياتها الطويلة إلى الجينات الجيدة والاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل الطهي والخبز والرسم والاستماع إلى الموسيقى.
وقالت وايتهيد لصحيفة نيو كاسل نيوز في سبتمبر 2023 إنها لم تحدد هدفا بشأن المدة التي تريد أن تعيشها.

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المصدر: د ب أ
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