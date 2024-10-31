شاطئ خورفكان يجمع بين المغامرة والاسترخاء لعشاق الأنشطة البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» تقديم تجارب جاذبة ومبتكرة للجمهور، حيث يبرز شاطئ خورفكان واحداً من الوجهات الأكثر شعبية للراغبين في تجارب المغامرة والاسترخاء، مقدماً أكثر من 5 أنشطة بحرية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، وملاعب داخلية وخارجية، وملاعب كرة القدم، وسواها من المرافق الترفيهية، سواء لمن يخطط لرحلة طريق مليئة بالمتعة، أو للباحثين عن وجهة مثالية لقضاء عطلة موسم الشتاء المقبل.



ويتميز الشاطئ بموقعه الفريد المطل على سلسلة جبال الحجر، ما يجعله نقطة جذب رئيسة لعشاق الرياضات المائية وهواة اللياقة البدنية.



ويتيح الشاطئ لزواره الاستمتاع بتجارب مائية متنوعة تشمل رياضات مثل التجديف، والتزلج على الماء، وركوب المظلات، خلال عطلات نهاية الأسبوع، في ظل تنامي شعبية سياحة الرياضات المائية على مستوى العالم، التي تشهد نمواً سنوياً، بمعدل 16.9%.



كما يمكن للعائلات الاستمتاع بجولات بحرية على متن القوارب لاستكشاف الساحل، في حين يتيح الشاطئ لمحبي اللياقة البدنية الوصول إلى ملاعب التنس وكرة الطائرة الحديثة، ومسارات الجري ومسارات الدراجات، بالإضافة إلى أكاديمية البادل العالمية، التي تلبي شغف عشاق هذه الرياضة المتنامية.



وتؤكد التطويرات الاستراتيجية التي تقوم بها «شروق» أن شاطئ خورفكان ليس مجرد ملاذ لعشاق المغامرة، بل أيضاً وجهة عائلية بامتياز. إذ يوفر مناطق نزهات مظللة، وملاعب للأطفال، وممشى للتنزه، مما يمزج بين التشويق والاسترخاء في أجواء طبيعية خلابة.



وتأتي هذه الجهود ضمن الرؤية الهادفة لتعزيز قطاع السياحة في الشارقة، والذي استقطب أكثر من 1.5 مليون نزيل في فنادق الإمارة، خلال عام 2023، ما يؤكد مكانة الشارقة وجهة رائدة للسياحة المستدامة والترفيهية ووجهة عائلية.