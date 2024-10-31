جزيرة الحديريات.. أنشطة في الهواء الطلق

أبوظبي (الاتحاد)

مع انخفاض درجات الحرارة، تستقبل جزيرة الحديريات، الوجهة الرياضية والترفيهية التي طورتها "مُدن"، ضيوفها من سكان أبوظبي وزوارها الراغبين في الابتعاد عن روتين الحياة اليومية والاستمتاع بعالم من الأنشطة الخارجية المناسبة لأفراد العائلة في نوفمبر.

تتضمن الأنشطة والفعاليات سلسلة الحديريات للدراجات الهوائية للسيدات، حيث تقام جولتان في شهر نوفمبر، الأولى لمسافة 40 كم، وتقام في 3 نوفمبر تحت شعار «التحفيز والإدماج»، والثانية لمسافة 50 كم، وتقام في 17 نوفمبر، ويمكن للمشاركات خلالها ارتداء ملابس غريبة وغير تقليدية. ولمن يجدن صعوبة في خوض هذه المسافة، يمكنهن الانضمام إلى سباقين مجتمعيين بطول 10 أو 20 كم.

يحط سباق «بريمل» للياقة البدنية رحاله في القرية الرياضية 321 في نوفمبر 2024، وتعتمد المنافسة في هذا السباق على أداء تمارين وحركات تعزز اللياقة البدنية وتتماشى مع الوظائف الطبيعية للجسم.

تُعقد في القرية الرياضية 321 في جزيرة الحديريات بأبوظبي جلسة اللياقة البدنية على مراتب عائمة في حوض السباحة، والتي تجمع بين عناصر اللياقة البدنية في الماء والتمارين الرياضية العائمة.

يقدم برنامج التدريب الأسبوعي لأكاديمية ماكدونالدز جونيور للبادل، وهي مبادرة تفاعلية ممتعة تهدف إلى رعاية مواهب البادل الصغيرة، جلسات تدريبية يشرف عليها مدربون معتمدون من الأكاديمية العالمية للبادل تنس.

يحظى الدراجون في «مسابقة بي إم إكس» من المستويين المتوسط ​​والمتقدم بفرصة لاستعراض قدراتهم ومهاراتهم، مع عرض ممتع للحركات البهلوانية المبهرة في منتصف المنافسة. ويوفر الحدث منصة مثالية للمواهب للتطور والتألق.



وأصبحت جزيرة سبلاش ماينينغ الجديدة في متنزه سبلاش بارك، سيركت X، الوجهة المفضلة للعائلات والرحلات المدرسية، بما تزخر به من ألعاب ممتعة تضفي على الوجهة بعداً ترفيهياً وتعليمياً مميزاً. ويمكن للضيوف المشاركة في تجارب رائعة ومحاكاة عمال مناجم الذهب عبر التنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في جزيرة سبلاش ماينينغ، وقضاء أوقات ممتعة مع الصغار في اكتشاف أساسيات علم الجيولوجيا وخوض مغامرات تعليمية عملية في الهواء الطلق مع فرصة الاحتفاظ بقطعة من الكنز.

وتتيح الوجهة جولة مجانية على الحبل الانزلاقي لتسلق الحبال في سيركت X، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

وقد افتتح متنزه سيركت X «مركز البستنة» الجديد ضمن منطقة «ميني كيدز» الشهيرة لاكتشافات البراعم الصغار، والذي يثري الوجهات الترفيهية الحالية، مثل مضمار العوائق والحبل الانزلاقي، بتجارب تعليمية حول الزراعة والطبيعة للأطفال تتيح لهم ممارسة مهاراتهم في الزراعة، ومحطة شفافة تُظهر كيفية تحلل المواد العضوية لتتحول إلى سماد، ومسار حسي مصمم لتعريف الأطفال بمواد مختلفة مثل الرمل والحصى والعشب.

يفتح سوق مرسانا أبوابه مع بداية كل عطلة نهاية أسبوع من 9 نوفمبر ولغاية 1 ديسمبر، ليتيح فرصة استكشاف عالم من السلع المصنوعة يدوياً والأزياء المختارة بعناية والمأكولات اللذيذة. ويمكن للأطفال الاستمتاع بركن الحرف اليدوية ورسم الوجوه وحديقة الحيوانات الأليفة، بينما سيستمتع الكبار بالموسيقى الحية ورسام الكاريكاتير.

يقدم منتجع باب النجوم عرض «وسّع آفاقك»، ليتيح الفرصة للضيوف للاستمتاع بأجواء شتوية مميزة والاحتفاظ بذكريات جديدة لا تنسى في باب النجوم الحديريات وباب النجوم البطين ليوا وباب النجوم المغيرة.

تقدم منتجعات باب النجوم مجموعة واسعة من الأنشطة الفريدة التي تناسب مختلف الاهتمامات، بدءاً من تجارب الطعام الفاخرة في خيام بدوية جميلة إلى المغامرات المليئة بالتشويق مثل التزلج على الألواح الشراعية والقيادة على الكثبان الرملية ومشاهدة الأفلام السينمائية في الهواء الطلق.

ويزخر المنتجع بأنشطة شاطئية رائعة ورياضات مائية ممتعة، بما فيها التزلج على الماء والتجديف بالكاياك والتزلج على الماء والإبحار ورحلات القوارب المسائية.