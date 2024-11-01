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الترفيه

«ياس ووتروورلد».. تذكرة موسمية لزيارات غير محدودة

«ياس ووتروورلد».. تذكرة موسمية لزيارات غير محدودة
1 نوفمبر 2024 15:36

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، إطلاق تذكرة موسمية حصرية توفر للضيوف دخولاً غير محدود لمدة تزيد على 90 يوماً. تمنح هذه التذكرة الزوار فرصة للاستمتاع بأروع المغامرات المائية في المدينة حتى 31 يناير 2025، ما يتيح تجربة ترفيهية استثنائية ومتعددة بسعر تذكرة واحدة.وتُعد «ياس ووتروورلد» وجهة ترفيهية فريدة تضم أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية تناسب مختلف الأعمار، من المنزلقة المائية في «جبل دروب» إلى الاسترخاء في «بحيرة أمواج»، حيث تمنح التذكرة الموسمية الضيوف الفرصة لخوض تجارب وألعاب مائية مختلفة، والعودة مرات عدة للاستمتاع بتجارب متنوعة على مدار الموسم.
تتيح التذكرة الموسمية لحامليها أيضاً إمكانية الاستمتاع بالفعاليات الخاصة، بما فيها «ليلة السيدات» و«ليلة كبايان» التي تعود بأجواء فلبينية ساحرة في 16 نوفمبر. تضمن كل زيارة لحظات جديدة وتنوعاً ممتعاً بفضل الأمسيات والفعاليات الموسمية المختلفة، الأمر الذي يجعل كل زيارة إلى «ياس ووتروورلد» تجربة فريدة تبقى في الذاكرة.
 

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