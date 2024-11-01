إرسال جهاز إلى محطة الفضاء لدراسة الهالة الشمسية

سيئول (وام)

تخطط وكالة الفضاء الوطنية في جمهورية كوريا، لإرسال جهاز شمسي لمحطة الفضاء الدولية، تم تطويره بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأميركية؛ من أجل دراسة الهالة الشمسية والرياح الشمسية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أنه سيتم تسليم مشروع تجربة تشخيص الهالة الشمسية «كوديكس»، وهو تعاون بين إدارة الفضاء الجوي الكورية «كاسا» والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية «ناسا»، إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» بعد غد من مركز «كينيدي» للفضاء في «فلوريدا»، وفقاً لما ذكرته وكالة الفضاء الكورية.