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إرسال جهاز إلى محطة الفضاء لدراسة الهالة الشمسية

إرسال جهاز إلى محطة الفضاء لدراسة الهالة الشمسية
2 نوفمبر 2024 01:04

سيئول (وام)

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تخطط وكالة الفضاء الوطنية في جمهورية كوريا، لإرسال جهاز شمسي لمحطة الفضاء الدولية، تم تطويره بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأميركية؛ من أجل دراسة الهالة الشمسية والرياح الشمسية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أنه سيتم تسليم مشروع تجربة تشخيص الهالة الشمسية «كوديكس»، وهو تعاون بين إدارة الفضاء الجوي الكورية «كاسا» والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية «ناسا»، إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» بعد غد من مركز «كينيدي» للفضاء في «فلوريدا»، وفقاً لما ذكرته وكالة الفضاء الكورية.

وكالة الفضاء
الفضاء
جمهورية كوريا
محطة الفضاء الدولية
أميركا
الشمس
ناسا
وكالة ناسا
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