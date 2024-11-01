"الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح جديدة لعلاج سرطان الثدي"

أعلن فريق من الذكاء الاصطناعي والباحثين الطبيين في الولايات المتحدة عن تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يُقال إنه أكثر دقة في التنبؤ بمعدل تطور سرطان الثدي مقارنةً بالاختبارات القياسية المعتمدة في المستشفيات.



دقة أعلى من الاختبارات التقليدية

نشرت المجموعة البحثية ورقتها التي تصف نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد وتوضح أداءه أثناء الاختبارات، وفقًا لموقع "مديكال إسكبرس". وقد أثبتت الأبحاث أن السرطانات تتطور بمعدلات مختلفة، حتى السرطانات من نفس النوع، مما يخلق تحديات أمام الرعاية الطبية لتحديد العلاج الأمثل.

تطوير اختبارات لقياس عدوانية السرطان

تتنوع سرطانات الثدي في سرعة تطورها؛ بعضها ينمو بسرعة، بينما البعض الآخر بطيء التطور، مما يصعّب تحديد العلاج المناسب. لتجاوز هذه العقبة، طوّر الباحثون اختبارات تعتمد على التقييم الوراثي أو تتبع تطور المرض بمرور الوقت لتحديد مدى عدوانية السرطان.



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التعاون بين الذكاء الاصطناعي والمستشفيات

قام فريق شركة «Ataraxis AI» الناشئة، بتطوير نموذج ذكاء اصطناعي تقديري لتقييم تطور المرض لدى المرضى، وذلك بالتعاون مع عدة مستشفيات، ما أتاح للفريق الوصول إلى قواعد بيانات ضخمة تشمل صور تطور الورم ومعلومات المرضى الإحصائية.





منهجية دقيقة لتحسين التوقعات

عمد الباحثون إلى تحسين دقة نموذجهم من خلال تطوير عدة نماذج فرعية تقوم بتقديم نفس النتائج تقريبًا، ثم حساب متوسط التوقعات لخفض نسبة الأخطاء.



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نتائج واعدة وأداء أفضل بنسبة 30%

اختُبر النموذج الجديد على 3500 مريض باستخدام بيانات تاريخية، وقورنت تقديرات الذكاء الاصطناعي بمعدلات تطور المرض مع نتائج الاختبارات القياسية مثل تشخيص «Oncotype DX»، ليحقق النموذج دقةً تفوق بنسبة 30% النتائج التقليدية.



خطط مستقبلية وإتاحة البرنامج للرعاية الصحية

يعتزم الفريق مواصلة تطوير النموذج وزيادة دقته، ويهدف إلى توفير هذه الأداة لمرافق الرعاية الصحية بحلول أوائل العام المقبل، مما سيعزز من قدرة الأطباء على تقييم خصائص سرطان الثدي وتوجيه العلاج بشكل أدق.