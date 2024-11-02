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السعودية تعلن اكتشاف قرية أثرية تعود إلى 4 آلاف عام

السعودية تعلن اكتشاف قرية أثرية تعود إلى 4 آلاف عام
2 نوفمبر 2024 18:14

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر، شمال غرب المملكة.
وذكرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت بمركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية بالرياض، أن القرية، التي تُدعى "النطاة"، تقدم دليلا على وجود تقسيم واضح ضمن الحصون والمدن لمناطق مخصصة للسكن وأخرى جنائزية، ويعود تاريخها إلى قرابة 2400 إلى 2000 قبل الميلاد وحتى 1500 إلى 1300 قبل الميلاد، وبلغ عدد سكانها 500 شخص ضمن مساحة 2.6 هكتار، مع وجود سور حجري بطول 15 كم يحيط بواحة خيبر لحمايتها.

  • اكتشاف قرية أثرية تعود إلى 4 آلاف عام في السعودية

تقع واحة خيبر على أطراف حقل حرة خيبر البركاني، وتشكلت عند التقاء ثلاثة أودية في منطقة جافة، ووجدت قرية "النطاة" في الأطراف الشمالية للواحة تحت أكوام من صخور البازلت حيث كانت مدفونة لآلاف السنين.
يظهر الاكتشاف، الذي تم في إطار مشروع "خيبر عبر العصور" بقيادة الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي الدكتور غيوم شارلو، ومديرة المسوحات الأثرية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتورة منيرة المشوح، الانتقال من حياة الرعي المتنقلة إلى الحياة الحضرية المستقرة في المنطقة، خلال النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد، الأمر الذي يغير من المفاهيم السابقة بأن المجتمع الرعوي والبدوي كان النموذج الاجتماعي والاقتصادي السائد في شمال غرب الجزيرة العربية خلال العصر البرونزي المبكر والمتوسط.

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كما تُظهر الأدلة أنه على الرغم من وجود عدد كبير من المجتمعات الرعوية المتنقلة في شمال غرب الجزيرة العربية في العصر البرونزي، إلا أن المنطقة كانت تضم عددا من الواحات المسوّرة المتصلة مع بعضها، والمنتشرة حول المدن المحصنة مثل تيماء.

المصدر: وكالات
السعودية
قرية أثرية
العصر البرونزي
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