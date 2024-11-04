«الوثبة الغذائي» ينطلق مع 13 مسابقة متنوعة

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار مشاركته في «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة، انطلقت فعاليات مهرجان الوثبة الغذائي، الذي تنظمه «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»، ويمثِّل أول المهرجانات المصاحبة للجائزة، والتي تُقام في دورتها الثالثة برعاية كريمة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تحت شعار «مزارع ومربٍّ مبتكر برؤية مستدامة».

إقبال واسع

بداية فعاليات المهرجان كانت مع مسابقة أفضل طبق حلويات شعبية «خنفروش» من جوائز فئة الأسر المنتجة، حيث شهد جناح الجائزة في «مهرجان الشيخ زايد» إقبالاً واسعاً وأجواءً حماسية، وكانت المراكز الخمسة الأولى من نصيب فاطمة العامري، وعايشة الزارعي، وسلمى المنصوري، وفاطمة المعمري، وكاملة الكتبي.



75 فائزاً

وتستمر فعاليات مهرجان الوثبة الغذائي ضمن جناح الجائزة حتى 30 نوفمبر الجاري، وتضم 13 مسابقة متنوّعة لتشجيع فئات المجتمع المختلفة على استخدام المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بطريقة تحضير الأطباق الشعبية وتفعيل مشاركة الأطفال وأصحاب الهمم في المسابقات.

وتكرّم المسابقات 75 فائزاً بجوائز يصل مجموعها إلى 443 ألف درهم إماراتي، وتركّز على فئات الأسر المنتجة وحاملي رخصة تاجر أبوظبي والرخص الإبداعية، بالإضافة إلى فئة الطباخ الصغير وفئة أصحاب الهمم.

وتشمل المسابقات أفضل طبق رئيس وأفضل طبق شعبي وأفضل طبق حلويات شعبية، إضافة إلى أفضل طبق معكرونة الطيبين «فئة الطباخ الصغير»، وأفضل طبق كوكيز التمر «فئة أصحاب الهمم» وسواها.



منصة مثالية

وقال أحمد خالد، نائب رئيس اللجنة العليا لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»: يسرنا بدء برنامج المهرجانات والمسابقات المرافقة للجائزة بإطلاق مهرجان الوثبة الغذائي، والذي يوفر منصة مثالية لتسليط الضوء على غنى المطبخ الإماراتي وارتباطه الوثيق بالإنتاج الزراعي المحلي، لنشجّع بذلك مختلف فئات الجمهور على استخدام المنتجات المحلية.

كما تسهم المسابقات بتعريف الزوار على طريقة تحضير الأطباق الإماراتية الشعبية المفضلة، والتي تشكّل عنصراً مهماً في الثقافة المحلية. وندعو عشاق وهواة الطهي لتقديم طلباتهم للمشاركة في مسابقات المهرجان ليحظوا بفرصة استعراض مهاراتهم وتعريف الزوار بالمطبخ الإماراتي والفوز بالعديد من الجوائز القيّمة.



مكافآت

يستضيف جناح الجائزة في «مهرجان الشيخ زايد» 5 مهرجانات رئيسة، تشمل مهرجان الوثبة الغذائي والحلّة الجديدة لمهرجان الوثبة الزراعي، ومهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، ومهرجان الوثبة للعسل والإضافة الجديدة لمهرجان الزهور، والتي تشهد تنظيم 87 مسابقة مصاحبة و7 مزادات مختلفة للثروة الحيوانية. وتقدم المسابقات المصاحبة مكافآت نقدية للفائزين بقيمة إجمالية تصل إلى 4.420.000 درهم إماراتي لأكثر من 400 فائز.

معايير التقييم

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي» استمرار استقبال الطلبات من المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية في مختلف أنحاء الدولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة smaea.ae حتى 15 نوفمبر الجاري، حيث يمكن التعرف على تفاصيل الفئات الرئيسة والفرعية ومعايير التقييم والجوائز المخصصة لكل منها وتقديم الطلبات.