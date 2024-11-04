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الترفيه

الظبي المهيري تكتب: جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين

الظبي المهيري
5 نوفمبر 2024 01:25

«لا شيء مستحيل في الإمارات»، تأتي هذه العبارة من قائدنا كي تدفعنا لتمكين وتبني المواهب الجديدة للشباب الإماراتي. في الإمارات، حيث يشكل العلم والعمل أساس الاقتصاد، هناك فرص كثيرة وعديدة للشباب للدخول في عالم الأعمال. أؤمن بأنه إذا كنت شغوفاً بما تفعله بطريقة إبداعية، فإن السن لن تقف في طريقك، خاصة إذا كنت مستعداً للتعلم. لذلك، من أهم أهدافي هو تشجيع المزيد من المواهب الإماراتية الشابة حتى تتمكن من الحصول على أعمالها الخاصة، لأننا الجيل الذي سيقود المستقبل.
ريادة الأعمال ليست سهلة أبداً، يبدأ العمل بخطوة، وهذا ما يعتبره معظم الناس شيئاً. عندما أسست شركة Rainbow Chimney، كنت أرغب في إنشاء شركة وتحويل فكرة إلى واقع، في الوقت الذي كنت أفتقر فيه إلى المعرفة حول كيفية إدارة العمل. تدريجياً، التحقت بدورات لتعلم بعض الأشياء مثل الإدارة المالية، والتسويق، وعلاقات العملاء. كان أهم جزء هو وجود مرشد يمكنه توجيهي وشرح الأمور التي تحدث وجعلي أفكر مرتين في كل قرار.
من الرائع دائماً أنك قادر على تحويل أفكارك إلى مفاهيم عملية. بالنسبة للشباب الإماراتيين، تمثل الأعمال فرصة للمشاركة في بناء مستقبل الإمارات. يعمل بلدنا حالياً على تطوير قطاعات أخرى، بجانب الاستدامة والطاقة النظيفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. في الوقت نفسه، يمكن للشباب العثور على مجموعة واسعة من الفرص لإطلاق شركات تتناسب مع رؤية الإمارات للمستقبل في مجالات، مثل التكنولوجيا والبيئة أو الذكاء الاصطناعي.
ليس الأمر سهلاً، فالأعمال تبدأ من نقطة معينة، وهذه هي النقطة التي يجدها معظم الناس مخيفة. ولكن ما هو مثير دائماً هو أن روح ريادة الأعمال تتيح لك استقطاب الأفكار وتحويلها إلى مفاهيم حقيقية وتجربتها لترى إذا كان الحل الذي تخلقه يلبي احتياجات الآخرين، مما يحسن نموذج الأعمال ويساعد على النمو. 
يرى الشباب الإماراتي أن ريادة الأعمال كأداة للمساهمة في تطوير الإمارات. نؤمن بأنه مع الشغف والعزيمة يمكننا تحقيق أعلى مستويات الإنجازات ليس فقط داخل الإمارات، بل عالمياً، وأن نصبح سفراء للآخرين ليسيروا على خطواتنا ويحققوا كل أهدافهم.

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