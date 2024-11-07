«جوائز أفضل طاهٍ لعام 2024» تكرم الفائزين

دبي (الاتحاد)

في نسخته الثامنة، اختتم حفل توزيع جوائز أفضل طاهٍ فعالياته، خلال احتفال مذهل أقيم في دبي، وهي المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث السنوي المرموق في منطقة الشرق الأوسط. وأقيم الحفل هذا العام في منتجع أتلانتس النخلة، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث جرى تكريم 550 طاهياً وطاهية من 61 دولة، فكانت هذه النسخةَ الأكبر حتى الآن لهذا الحفل، في شهادة على مكانة دبي المتنامية كعاصمة لفنون الطهي.تربع على قمة جوائز هذا العام 3 من أفضل الطهاة ممن قدموا مساهمات مذهلة في إعادة تعريف عالم الطهي. المرتبة الأولى: راسموس مونك من الدنمارك، المرتبة الثانية: آلبرت أدريا من إسبانيا، والمرتبة الثالثة: إريك ڤيلدغارد من الدنمارك.

