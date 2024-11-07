علماء فيزياء يبتكرون أصغر رمز استجابة سريعة في العالم

ابتكر فريق من علماء الفيزياء من جامعة مونستر الألمانية أصغر رمز استجابة سريعة (QR code) في العالم، ما أكسبهم مكانا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وبلغ حجم رمز الاستجابة السريعة 5.38 ميكرومتر مربع، وهو أصغر - وفقا للجامعة - بنحو 20 مرة من الرقم القياسي العالمي السابق الذي سجلته مجموعة بحثية من سنغافورة، وأصغر بنحو سبع مرات من خلية الدم الحمراء البشرية.

ولا يمكن رؤية رمز الاستجابة السريعة بالعين المجردة، لكن متحدثا باسم الجامعة قال إنه يمكن تكبيره عدة مرات على شاشة الكمبيوتر باستخدام المجهر. وتم الاعتراف بالرمز، الذي يرتبط بالموقع الإلكتروني للفيزياء الكمومية بالجامعة، باعتباره رقماً قياسياً من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد قياسات مستقلة أجرتها إحدى شركات التكنولوجيا.

وتعتزم الجامعة استخدام هذا الرقم القياسي للترويج لدراسة الفيزياء.