«جولة عمل» في حديقة العين

العين (الاتحاد)

استقبلت حديقة الحيوانات بالعين وفداً من منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات، بهدف بحث سبل التعاون، وتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال صون الطبيعة.

تضمنت الزيارة رحلة في سفاري العين للتعرف على التجارب التي تشملها الرحلة والاستمتاع بمشاهدة التنوع الحيوي الثري لأكبر سفاري من صنع الإنسان في الشرق الأوسط، كما استكمل الضيوف رحلتهم مع جولة المها الملكية في أرجاء الحديقة، وتجربة ممشى الليمور الذين تعرفوا فيها على حكايات وقصص الليمور ومشاهدة إطعامه وجهود حمايته من الانقراض.