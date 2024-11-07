أبوظبي.. وجهة عالمية لصناعة الإبداع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في خطوة تهدف إلى تشجيع استقطاب الأعمال الإنتاجية السينمائية والتلفزيونية من هوليوود وبوليوود والعالم العربي، أعلنت «لجنة أبوظبي للأفلام» التابعة لـ «هيئة الإعلام الإبداعي» عن زيادة نسبة برنامج الحوافز ليصل خصم الاسترداد النقدي الحالي على أعمال الإنتاج من 30% إلى ما يزيد على 35 %، وذلك لمختلف المشاريع الإنتاجية المؤهلة التي تتقدم بطلبات اعتباراً من 1 يناير 2025، ما يعزز الاقتصاد المحلي وتسليط الضوء على معالم ومقومات أبوظبي لما تتمتع به من مواقع سياحية خلابة وبنية تحتية متطورة واستوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات الفنية لتصوير الأعمال العالمية.

يأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاجات الإبداعية في أبوظبي.

وعما سيوفره القرار لتعزيز الأعمال الإنتاجية كخطوة لاستقطاب اهتمام شركات التصوير والإنتاج العالمية، قال محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة لـ«الاتحاد»: من خلال زيادة خصم الاسترداد النقدي في برنامج الحوافز الجديد، فإننا نهدف إلى تعزيز صناعة الإنتاج والأعمال التلفزيونية والسينمائية في أبوظبي، سواء كانت إقليمية أو من هوليوود وبوليوود. ومن المتوقع أن يغذي هذا التطور الجديد في أبوظبي منظومة بيئية واسعة النطاق، ونظاماً إنتاجياً بأكمله لأكثر من 800 شركة إعلامية محلية، أكثر من 300 متخصصة في الإنتاج، ومجموعة من المواهب المستقلة تضم 1000 موظف، وأذرع المواهب والتطوير التابعة لـ«هيئة الإعلام الإبداعي»، حيث ندرك بأن تطوير الأعمال الإنتاجية في العاصمة أبوظبي واستقطابها يعني زيادة فرص التدريب لدى شبابنا الشغوفين وتطوير الصناعة محلياً.

تعزيز الإنتاجات

وأكد ضبيع أنه وفقاً لما أظهرته الأبحاث بأن مقابل كل درهم يُدفع، يتدفق أكثر من 3 دراهم إلى الاقتصاد من خلال استضافة إنتاجات واسعة النطاق في أبوظبي، والتي تعمل بدورها على تشجيع استقطاب الأعمال الإنتاجية الإقليمية والعالمية، ما يعزز الاقتصاد المحلي من خلال النقل والخدمات اللوجستية والإقامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على معالم ومقومات أبوظبي. وينطبق ذلك أيضاً على من يرغب من الممثلين وطاقم العمل بنقل عائلاتهم وأعمالهم عند زيارتهم للإمارة، وذلك كله يشجع على تأسيس الأعمال الناشئة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز حيوي ووجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية هائلة للمبدعين الشباب، ما يضمن تعزيز الإنتاجات المحلية في المستقبل.

إنجازات

وذكر سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: تقدّم اللجنة برنامج الحوافر على الأعمال الإنتاجية منذ عام 2013، وكانت أول الجهات التي قدمت مبادرة خصم الاسترداد النقدي على الأعمال الإنتاجية، باعتبارنا من الجهات الرائدة في هذا القطاع ومع وجود سجل حافل بالإنجازات، وتستند هذه المبادرة إلى أفضل الممارسات العالمية، والتي تضمن بدورها تعميم المحتوى الفردي في الإمارة على نطاق أوسع.

وتابع: خلال 12 عاماً، استفاد أكثر من 150 عملاً إنتاجياً رئيساً من برنامج الحوافز بينها الأفلام العالمية Dune وMission Impossible وStar Wars و6 Underground، إلى جانب عدد من الأفلام البوليوودية الشهيرة التي لعب بطولتها نخبة من الممثلين أبرزهم سلمان خان، والتي صوِّرت في مناطق متفرقة في أبوظبي منها صحراء ليوا، مبنى مطار أبوظبي الجديد، متحف اللوفر أبوظبي، «قصر الإمارات» وجزيرتَي ياس والسعديات.

تطور مهم

وأوضح الجابري، أن الإعلان عن برنامج الحوافز الجديد، الذي يتضمن رفع قيمة خصم الاسترداد النقدي لأكثر من 35%، مع بدء تنفيذه اعتباراً من 1 يناير 2025، يعني أن الخصم يبدأ من 35% للإنتاجات المؤهلة، ويمكن أن يزيد بناءً على مجموعة من المعايير التي سيُكشف عنها في 1 يناير 2025، ويعتبر ذلك تطوراً مهماً لصناعة الإنتاجات العالمية والصناعات الإبداعية في أبوظبي.

14 شريكاً

جاء الإعلان عن برنامج الحوافز الجديد ضمن مشاركة «لجنة أبوظبي للأفلام»، و«هيئة الإعلام الإبداعي» و«المنطقة الإبداعية twofour 54»، في معرض ميبكوم 2024 - الحدث الأكبر عالمياً للمحترفين في مجال التلفزيون والترفيه، الذي تحتضنه مدينة كان الفرنسية، بمشاركة 14 شريكاً من صنّاع الإنتاج، حيث قدمت اللجنة أبرز العروض السينمائية والإنتاجية في أبوظبي أمام أهم الجهات والعلامات الرائدة في مجال الإنتاج، مع استعراض التنوع المذهل لإمارة أبوظبي.