رحلة مع فنّ التطريز في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 ورشة عمل بعنوان «فن التطريز» استهدفت اليافعات من سن 12 عاماً فما فوق، بهدف تعليمهن أساسيات وفنون التطريز اليدوي، وذلك ضمن جهود المعرض لتعزيز المهارات الإبداعية والتشجيع على اكتشاف الفنون التراثية بأسلوب مبتكر.

وتضمنت الورشة مجموعة من الأنشطة العملية التي تتيح للمشاركات التعرف على تقنيات التطريز الأساسية باستخدام الإبر والخيوط والأقمشة، تحت إشراف مدربات ماهرات في مجال الحرف اليدوية وجماليات التراث الإماراتي والعالمي في فن التطريز.

ويعد فن التطريز من أعرق الفنون اليدوية التي تجمع بين الإبداع والدقة، حيث يقوم على تزيين الأقمشة بخيوط وألوان مختلفة بأساليب فنية متقنة تعكس ثقافة وحضارة المجتمع. وتهدف الورشة إلى إبراز جماليات التفاصيل وتقديم أعمال تحمل طابعاً شخصياً وملامح تراثية، ما يجعله وسيلة للتعبير الفني والجمالي، فضلاً عن كونه رمزاً للتراث الشعبي في العديد من الثقافات. وتعزيز مهارات التركيز والابتكار لدى الأطفال، وتعتبر فرصة لاكتشاف جوانب من الفنون التقليدية، وربط الجيل الجديد بقيم الإبداع، والمحافظة على الحرف اليدوية الأصيلة.