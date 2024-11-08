«المرآة الغامضة» تضيء «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

اجتمع زوار «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024» حول عربة عجيبة، تحوط بها قبّة زجاجية مزينة بالأضواء، وفي خلفها دوامة الوهم البصري الدائرية المتحركة، التي تسحر أعين المشاهد بأنماط اللونين الأبيض والأسود المتداخلة إلى ما لا نهاية.

عالمٌ سحري تجلس فيه أميرة بأناقة الأميرات، بثوبها الأسود والأحمر، وتتدلى جدائل شعرها الأبيض الذي يروي تاريخ حكمتها الطويل، محاطة بمختلف أنواع المرايا الصغيرة الغامضة التي تعكس الصور بزوايا وانحناءات غريبة، ومرآة سحرية كبيرة مثبتة خلفها.

بهدوء السكون الذي ترافقه نغمات البيانو والكمان، ورشاقة فراشة لا تخلو من ثقة مطلقة، تشير الأميرة بصمت إلى إحدى الفتيات للاقتراب منها، لتريها انعكاس وجهها في المرايا المختلفة، ثم ترفع الأميرة صندوقين صغيرين مذهبين، وتومئ للفتاة لاختيار أحدهما.

تتردد الفتاة بين الصندوق الأحمر والأسود وتختار الأخير، تفتحه العرافة، وتُخرج منه قطعة نقدية ذهبية تشير إلى رسالة مخطوطة، تفتح الأميرة الرسالة بهدوء وتتدفق كلماتها مع أنغام الموسيقى إلى قلب الفتاة الصغيرة، «أنت جميلة».

