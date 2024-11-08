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الترفيه

الطلبة يستكشفون التعليق الصوتي في «الشارقة للكتاب»

الطلبة يستكشفون التعليق الصوتي في «الشارقة للكتاب»
8 نوفمبر 2024 16:51

الشارقة (الاتحاد)
اصطحبت راما مهنا، المُعلقة الصوتية المحترفة، مجموعة من طلبة المدارس في رحلة للتعرف إلى فنّ التعليق الصوتي، وذلك خلال ورشة عمل تفاعلية ضمن فعاليات الدورة ال43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الطلبة، حيث قدّمت راما شرحاً لبعض التدريبات والتقنيات المتعلقة بفنّ التعليق الصوتي للأطفال، وطلبت منهم المشاركة بقراءة بعض النصوص بـ«العربية الفصحى» مع توضيح كيفية استخدام طبقات الصوت المختلفة.
وشملت ورشة «التعليق الصوتي» مجموعة من الأنشطة التفاعلية، مثل: تدريبات على التنفس والتحكم بالصوت، حيث تعلم الأطفال كيفية التحكم في نغمة صوتهم وارتفاعه. وتقنيات الأداء عبر تعلُّم التلوين والتقطيع الصوتي للنصوص المكتوبة وكيفية إيصال المعنى الصحيح من خلال التعليق الصوتي.
وقالت راما مهنا، إن ورشة التعليق الصوتي للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 16 سنة تُعدّ فرصة رائعة لتطوير مهاراتهم الصوتية والإبداعية، إذ تهدف إلى تعليم المشاركين كيفية استخدام أصواتهم بطريقة فعّالة وجذابة، مما يساعدهم في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بشكل أفضل.
وأكدت أن هذه الورشة تساهم في تعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال، وتطوير مهارات التواصل، بالإضافة إلى إكسابهم أدوات فنية يمكن أن تفتح أمامهم آفاقاً جديدة في مجالات الفن والتمثيل. 

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