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«ببغاوات ملوَّنة» تزيّن «الشارقة للكتاب»

«ببغاوات ملوَّنة» تزيّن «الشارقة للكتاب»
8 نوفمبر 2024 16:58

الشارقة (الاتحاد)
استمتع زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 43 التي انطلقت تحت شعار «هكذا نبدأ» بالعرض الاستعراضي المميز «الطيور الملونة»، الذي قدمته فرقة روسية متخصصة في الرقصات الاستعراضية على الركائز العالية، وهو عبارة عن رقصات تعبيرية لافتة، تنفذها ببغاواتٌ ذات ألوان زاهية، تتحرك بشكل مرح، متناغمة مع موسيقى من مختلف الأنواع والثقافات، ذات إيقاع سريع نسبياً، لتوفير أجواء حماسية في ردهات وأروقة المعرض، تفاعل معها زوار المعرض من الأطفال وطلبة المدارس، والتقطوا الكثير من الصور مع الببغاوين المرحين.
وخلال تجوالها لنصف ساعة كاملة قدمت الببغاوات مجموعة متنوعة من الحركات التي اتسمت بقدرة عالية على التوازن والمرونة والتحكم الدقيق في التنقلات بين الزحام، منها حركات دائرية وحركات استخدمت فيها الببغاوات أجنحتها، يميناً ويساراً، أعلى وأسفل، بشكل هادئ ومتناغم مع حركات القدمين المتركزة على العصي الطويلة، والتمايل في الآن نفسه بخفةٍ وسلاسة. وقدِّمت هذه الرقصات بالقرب من الجمهور الذي تفاعل وتحدث معها. 

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