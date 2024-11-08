«أبوظبي للإعلام» تقدم تغطية متميزة لفعاليات «مهرجان الشيخ زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، تقديم تغطية شاملة لفعاليات «مهرجان الشيخ زايد 2024-2025»، الذي يُقام بأبوظبي تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد».



تغطية مباشرة

تقدم شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تغطية مباشرة لفعاليات وأنشطة المهرجان، حيث تقدم «قناة ياس» برنامجاً خاصاً باسم «استديو مهرجان الشيخ زايد» يعرض من الساعة 8:00 - 9:00 مساءً، ويغطي عبر فريق عمل من المراسلين فعاليات المهرجان وأجنحته.

«قناة الإمارات»

توفر «قناة الإمارات» تغطية مباشرة للحدث عبر برنامج skills الوثائقي والتعليمي لمدة ساعة، إلى جانب مداخلة يومية مباشرة لمدة 25 دقيقة مع استوديو خاص من قلب الحدث في برنامج «مساء أبوظبي» الذي يُعرض من الاثنين وحتى الجمعة بين الساعة 7:00 و8:00 مساءً.

وتعمل «قناة الإمارات» على إعداد «فيلم وثائقي» يستعرض تاريخ المهرجان ويسلط الضوء على جهود المسؤولين والجنود المجهولين في نجاحه، بالإضافة إلى «سلسلة أفلام وثائقية» لتغطية جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، فضلاً عن فيديو أسبوعي عن المهرجان ضمن فقرة «معلومة الأسبوع»، وVlogs أسبوعية مع فقرات تغطي أقسام المهرجان ضمن برنامج Vlogs، إلى جانب فقرات متميزة ضمن برنامج «فعاليات المهرجان».



«بينونة» و«ياس»

تشارك «قناة بينونة» في التغطية المباشرة مع «قناة ياس»، من خلال عرض «استوديو مهرجان الشيخ زايد» على شاشتها مباشرةً من الساعة 8:00 - 9:00 مساءً.



«قناة أبوظبي»

تقدم «قناة أبوظبي» فقرات عن «مهرجان الشيخ زايد» ضمن برنامج «سوالف يدوه»، وذلك بزيارة الجدات الثلاث للمهرجان ضمن فقرة «الظهرة» واستضافة ضيف في الاستديو ضمن فقرة «منو يايينا».

ويقدم برنامج «آخر الأسبوع» تغطية يومية باستضافة فنانين، وعرض أبرز أحداث المهرجان.

ويواكب برنامج «تعابير أبوظبي» الحدث من خلال حلقات خاصة تسلط الضوء على مجموعة من الفنانين المحليين المشاركين في المهرجان، فضلاً عن تغطية مميزة لكواليس الحفلات الغنائية في برنامج «حفلات المسرح الرئيس».

«شبكة أبوظبي الإذاعية»

تواكب «شبكة أبوظبي الإذاعية»، فعاليات المهرجان بتغطية مباشرة ضمن برنامج Radio1 Drive على أثير إذاعة Radio.1 FM أيام الجمعة، وبرنامج «ستارز @ 5» على إذاعة Star FM كل سبت، وبرنامج Bumper to Bumper على إذاعة Kadak FM كل خميس.

وتشارك إذاعة «إمارات أف أم» في التغطية الإعلامية عبر برنامج «وين رايحين» من الاثنين إلى الأربعاء، والتي تُبثّ كلها بين الساعة 5:00 و7:00 مساءً.

وتقدم «إذاعة أبوظبي» لقاءات مع مسؤولين، خلال برنامج ستوديو1، ويقدم برنامج «صباح النور» على «إذاعة القرآن» معلومات عن فعاليات المهرجان.



«قناة ماجد»

تشارك «قناة ماجد» في التغطية بحلقة خاصة من برنامج «سوالف صغار»، والتي ستصوَّر خلال أسبوع مهرجان الطفل، وتعرض القناة أيضاً تقارير شهرية عن فعاليات المهرجان بصحبة مذيعي «ماجد» ضمن فقرة «مراسل ماجد»، بالإضافة إلى تقارير شهرية لتغطية فعاليات المهرجان مع مذيعي «ماجد»، كما تقدم القناة أيضاً سينما الأطفال وشخصيات «ماجد» الكرتونية، بالإضافة إلى فقرة «المسابقات». ونشر موضوعات عن الحدث في مجلة «ماجد».



«زهرة الخليج»

تشارك مجلة «زهرة الخليج» عبر نشر موضوعات عن المهرجان في المجلة، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مع مقابلات وصور خاصة تسلط الضوء على الفعاليات طوال فترة المهرجان.

وتشمل خطة التغطية عبر المنصات الرقمية إطلاق محتوى متكامل على المنصات الرقمية التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، بهدف تسليط الضوء على فعاليات المهرجان وتاريخه، إلى جانب إجراء لقاءات خاصة مع زوار المهرجان، وتنظيم مسابقات شائقة بجوائز رمزية.

كما سيتم نقل العديد من البرامج والفقرات التلفزيونية الخاصة بالمهرجان منها «جنود المهرجان» و«تحدي الطبخ» واللباس التقليدي»، و«في الوثبة» ومسابقة «كلمات» و«مكونات الأكل»، وسواها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لمنصات شركة أبوظبي للإعلام مع إطلاق هاشتاج خاص بالمهرجان.

محتوى خاص

تتضمن مواكبة فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» إنتاج محتوى خاص بالمهرجانات التي تتزامن مع «مهرجان الشيخ زايد»، بما يشمل مهرجان الأضواء والليزر والألعاب النارية، ومهرجان احتفالات عيد الاتحاد، ومهرجان الطفل والشخصيات الكرتونية، ومهرجان احتفالات رأس السنة، ومهرجان الفنون والزهور والنباتات، ومهرجان شرق آسيا، ومهرجان المأكولات والحلويات، ومهرجان رمضان - شهر الخير، وعرضها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناتَي الإمارات وبينونة.



«علوم الدار»

يقدم «مركز الاتحاد للأخبار» تغطية شاملة طوال أيام المهرجان، وعلى مدار الساعة، وذلك من خلال نشرة «علوم الدار» وصحيفة الاتحاد ومنصاتها الرقمية، بما ينسجم مع رؤية المهرجان كملتقى للحضارات ونموذج للتسامح على أرض الإمارات.

ويعمل فريق مراسلي نشرة «علوم الدار» وصحيفة الاتحاد على تقديم تقارير يومية ميدانية، تعرض أهم الأحداث والفعاليات والبرامج في المهرجان، إضافة إلى جولات بانورامية على الأقسام والأجنحة والفعاليات المحلية والعالمية، وتغطية شاملة لعروض الافتتاح، واحتفالات عيد الاتحاد ورأس السنة وعروض نافورة الإمارات والألعاب النارية، وتغطية أجنحة حضارة الإمارات والمنطقة التراثية ومنطقة الفنون والحرف اليدوية، والمنافسات والمسابقات والمنطقة التراثية والأجنحة العالمية، ومدينة الألعاب الترفيهية، وكل ما يتضمنه جدول الفعاليات.

وتواكب صحيفة الاتحاد بنسختيها، العربية والإنجليزية عبر منصاتها المختلفة المطبوعة والرقمية، تغطية فعاليات المهرجان المتنوعة على مدار الساعة، لتقديم محتوى ثري يعكس أهمية الحدث وضخامته.