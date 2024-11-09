فتيات «الشارقة للكتاب» ينسجن الدُمى بالكروشيه

الشارقة (الاتحاد)

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن فعاليات دورته الـ 43، ورشة تفاعلية بعنوان «دُمى التخلص من القلق»، شهدت مشاركة مجموعة من الفتيات اللواتي قمن بنسج دُمى يدوية من خيوط الكروشيه الملونة وقطع الخشب، مستوحاة من أسطورة شعبية من غواتيمالا، بهدف مساعدتهن في التغلب على القلق والنوم بسلام. وتحدثت مقدمة الورشة، سارة مزهر، عن أهمية الورشة في تمكين الفتيات من صنع الدُمى، وقالت: «تُصنع هذه الدُمى باستخدام الصوف وقطع الخشب، حيث ترسم الفتيات تعابير الوجه والفم والعيون بأقلام ملونة». واستهدفت الورشة الفتيات من عمر 10 سنوات فما فوق، وشكلت فرصة للتعبير عن المشاعر وتعزيز الصحة النفسية من خلال التركيز على الألوان المحببة والعمل اليدوي. كما استهدفت الورشة تعريف الفتيات بأنواع جديدة من الدُمى وتمكينهن من التحدث عن القصص التي تثير مخاوفهن، مما يسهم في بناء ثقتهن بقدراتهن على مواجهة التحديات.

