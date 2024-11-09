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الترفيه

«الشارقة للكتاب» ينقل الأطفال إلى عوالم الفيزياء

«الشارقة للكتاب» ينقل الأطفال إلى عوالم الفيزياء
9 نوفمبر 2024 15:53

لشارقة (الاتحاد) شهدت فعاليات الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» ورشة تفاعلية بعنوان «آليون متوهجون»، تحوّلت خلالها أدوات بسيطة كالبطاريات والأسلاك، والألوان والمصابيح، إلى روبوتات مضيئة من صنع الأطفال، في تجربة علمية أبهرت الصغار وأخذتهم من عالم الخيال إلى واقع الفيزياء. واستهدفت الورشة تعريف الأطفال بأساسيات الكهرباء، حيث قدّم القائمون على الورشة شرحاً حول فكرة الدائرة الكهربائية وطريقة الإنارة، ووجد الأطفال فيها فرصة للتعلم من خلال التطبيق العملي، الأمر الذي أثار فضولهم وشجعهم على الاستكشاف. وتعلّم الأطفال، بمساعدة مدرب الورشة، كيفية بناء دوائرهم الكهربائية، وتمكّنوا بأنفسهم من صنع روبوتاتهم المضيئة بعد تكرار التجربة وممارسة خطواتها العملية. وأضاف الأطفال لمساتهم الخاصة بوضع المصابيح المضيئة في عيون الروبوتات، لتكون رمزاً يُعبّر عن أن العلم يبدأ بالقراءة، وأن القراءة تضيء العقول وتُثري المعرفة، في تناغم مع شعار الدورة الحالية للمعرض «هكذا نبدأ».
 

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