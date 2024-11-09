فن «سيناريو الصورة» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد) تعلم الأطفال في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 فن كتابة التعليقات التوضيحية للكاريكاتير، في ورشة عمل مبتكرة تهدف إلى تطوير مهارات السرد القصصي البصري لديهم. وشارك الأطفال في كتابة حوارات مستوحاة من شخصيات متنوعة، مستخدمين التعليقات لإثراء السياق التعبيري للرسوم، وإبراز الأفكار التي تجول في خواطر الشخصيات. وأقيمت الورشة تحت عنوان «حوارات الصور» ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمعرض، الذي يقام في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «هكذا نبدأ»، وأشرفت على تقديمها الفنانة الإماراتية مها المهيري، المتخصصة في فن الكوميكس والمانغا. بدأت الورشة بتوجيه الأطفال لرسم شخصياتهم المفضلة بأقلام الرصاص، ثم تحديدها باستخدام أقلام التخطيط العريضة وتلوينها، ليضيفوا بعدها تعليقات تناسب المواقف والرسائل التي يرغب كل طفل في إيصالها عبر رسومه. وقالت مها المهيري: «نهدف إلى تعليم الأطفال فن التعليق بطريقة تدمج الرسم بالكلمات، لتشجيعهم على التفكير بعمق وتطوير مهاراتهم الإبداعية. وكما يقال: الصورة تساوي ألف كلمة، لذا نسعى إلى صقل قدراتهم في فن الرسم والتعبير المكتوب معاً».

