الأحد 10 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

التحقيق مع عناصر من الشرطة بسبب "السمبوسة"

عناصر من الشرطة الهندية
10 نوفمبر 2024 20:46

فتحت الشرطة الهندية تحقيقا بحق خمسة من عناصرها يُشتبه في تناولهم معجنات "سمبوسة" كانت محضرة لتقديمها لمسؤول سياسي محلي، على ما أفادت تقارير إعلامية.
وقع الحادث الشهر الماضي خلال زيارة قام بها سوخافيندر سينغ سوخو، الرئيس التنفيذي لولاية هيماشال براديش (شمال)، إلى المقر الإقليمي لإدارة التحقيقات الجنائية، الشرطة القضائية المحلية.
كان مضيفوه قد خططوا لتقديم قطع السمبوسة للوزير، وهي معجنات صغيرة لذيذة من اللحم أو الخضار المغطاة بالعجين تشكّل طعاما محببا في الهند.
لكن في ظروف تهدف التحقيقات إلى توضيحها، التهم خمسة من عناصر الشرطة قطع السمبوسة المذكورة قبل أن تُقدم على الوزير.
في ظل التساؤلات عما إذا كان ما حصل خطأ بسيطا أم خطوة متعمدة، وصفت إدارة التحقيقات الجنائية الحادثة في تقرير لها بأنها "عمل موجه ضد الحكومة".
وأشارت الوثيقة، التي نشرت مضمونها صحيفة "إيكونوميك تايمز"، إلى أن "هذا التقرير يلحظ أيضا أن الموظفين المعنيين تصرفوا بمبادرة منهم، وسط قلق من حصول خطأ متعمد".
وقالت صحيفة "إنديان إكسبريس" إن عناصر الشرطة الخمسة تم استدعاؤهم لاستيضاح موقفهم مما حصل. وينبغي لهم المثول أمام رؤسائهم مع إمكان اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم.

المصدر: آ ف ب
الشرطة
إجراء تأديبي
السمبوسة
آخر الأخبار
الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو خلال عملية مطاردة جماعة بوكو حرام الإرهابية
الأخبار العالمية
التشاد: مقتل جنود في مواجهات مع جماعة إرهابية
اليوم 23:04
ملصق المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية
علوم الدار
افتتاح المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية في عمّان
اليوم 22:51
يونايتد يودع فان نيسلتروي بثلاثية في شباك توتنهام
الرياضة
يونايتد يودع فان نيسلتروي بثلاثية في شباك توتنهام
اليوم 22:40
تشيلسي يتعادل 1-1 مع أرسنال في مباراة مثيرة
الرياضة
تشيلسي يتعادل 1-1 مع أرسنال في مباراة مثيرة
اليوم 22:38
روما يقيل مدربه الكرواتي إيفان يورشيتش
الرياضة
روما يقيل مدربه الكرواتي إيفان يورشيتش
اليوم 22:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©