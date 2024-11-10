التحقيق مع عناصر من الشرطة بسبب "السمبوسة"

فتحت الشرطة الهندية تحقيقا بحق خمسة من عناصرها يُشتبه في تناولهم معجنات "سمبوسة" كانت محضرة لتقديمها لمسؤول سياسي محلي، على ما أفادت تقارير إعلامية.

وقع الحادث الشهر الماضي خلال زيارة قام بها سوخافيندر سينغ سوخو، الرئيس التنفيذي لولاية هيماشال براديش (شمال)، إلى المقر الإقليمي لإدارة التحقيقات الجنائية، الشرطة القضائية المحلية.

كان مضيفوه قد خططوا لتقديم قطع السمبوسة للوزير، وهي معجنات صغيرة لذيذة من اللحم أو الخضار المغطاة بالعجين تشكّل طعاما محببا في الهند.

لكن في ظروف تهدف التحقيقات إلى توضيحها، التهم خمسة من عناصر الشرطة قطع السمبوسة المذكورة قبل أن تُقدم على الوزير.

في ظل التساؤلات عما إذا كان ما حصل خطأ بسيطا أم خطوة متعمدة، وصفت إدارة التحقيقات الجنائية الحادثة في تقرير لها بأنها "عمل موجه ضد الحكومة".

وأشارت الوثيقة، التي نشرت مضمونها صحيفة "إيكونوميك تايمز"، إلى أن "هذا التقرير يلحظ أيضا أن الموظفين المعنيين تصرفوا بمبادرة منهم، وسط قلق من حصول خطأ متعمد".

وقالت صحيفة "إنديان إكسبريس" إن عناصر الشرطة الخمسة تم استدعاؤهم لاستيضاح موقفهم مما حصل. وينبغي لهم المثول أمام رؤسائهم مع إمكان اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم.