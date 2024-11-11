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مايكل بوبليه ينضم إلى «ليالي السعديات»

مايكل بوبليه ينضم إلى «ليالي السعديات»
11 نوفمبر 2024 15:45

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انضمام النجم العالمي مايكل بوبليه إلى قائمة الفنانين المشاركين في النسخة الثانية من «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات. ويشدو الفنان وكاتب الأغاني الكندي مايكل بوبليه، الحائز جائزة جرامي، والمعروف بمساهماته الفنية في موسيقى السوينج والجاز، بمختارات من أجمل أعماله يوم 16 يناير 2025 على مسرح ليالي السعديات.ويشتهر بوبليه، الذي تجاوز إجمالي مبيعات أعماله 75 مليون ألبوم حول العالم، بأغانيه الناجحة مثل «هوم» و«سواي» و«فيلينج جود»، ويُقدم عرضه عقب حفل نجم البوب العالمي روبي ويليامز المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر. وتشهد النسخة الثانية من «ليالي السعديات» التي تحتفي بالموسيقى والثقافة العربية والعالمية، حفلاً موسيقياً للنجم الإيراني إيبي يوم السبت 4 يناير، فيما تتألق نجمة البوب الأميركية كريستينا أجيليرا على المسرح يوم السبت 15 فبراير، وتطرب فرقة بويز تو مين الأميركية الجمهور بباقة من أجمل أغانيها يوم 25 يناير، ويعزف الموسيقار المصري عمر خيرت مجموعة من أروع مؤلفاته يوم 1 فبراير.

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