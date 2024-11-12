«مهرجان أم الإمارات» ينطلق في الظفرة والعين

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «مهرجان أم الإمارات»، الحدث الترفيهي السنوي الأكبر في المنطقة والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى العائلات والزوار من مختلف الأعمار، ليفتح أبوابه أمام الزوار والترحيب بهم في عالم نابض بالحياة في ساحة العين، وموقع جديد آخر على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة. وتستمتع العائلات خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وعلى مدار خمسة أيام لا تُنسى، ببرنامج «يتخطى حدود الخيال» من الاحتفالات والأنشطة والعروض الترفيهية واللحظات الاستثنائية.

ويعود «مهرجان أم الإمارات»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع شركة براغ المتخصّصة بالتجارب الإبداعية، بنسخته الجديدة في ساحل المغيرة وساحة العين، ليسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة والوجهات المتنوعة الغنيّة في أبوظبي. ويصطحب المهرجان زواره هذا العام إلى عالم مذهل مفعم بالحياة، حيث ينبض كل ركن فيه بأروع الفعاليات والأنشطة العائلية الممتعة وجولات الكرنفالات المبهجة وأشهى المأكولات والمشروبات، والمناظر الأيقونية المستوحاة من عالم الفضاء والتي تشكل خلفية مناسبة لالتقاط أروع الصور، مما يجعل رواد المهرجان يعودون يوماً بعد يوم لتسجيل أروع اللحظات والذكريات واكتشاف المزيد.

الواجهة البحرية في الظفرة

مع انطلاق فعاليات «مهرجان أم الإمارات» في منطقة الظفرة، سيتحول ساحل المغيرة، والذي يعتبر من أهم الوجهات البحرية المتكاملة التي طورتها شركة مدن العقارية، إلى عالم مذهل من العجائب «يتخطى حدود الخيال». ويجد الجميع ما يناسبهم من جولات الكرنفال الممتعة إلى ألعاب المهارات الصعبة والمعقدة، وصولاً إلى أنشطة الترفيه الحيّة وسواها الكثير. ويستمتع الصغار في ركن الفنون والحرف اليدوية النابض بالأنشطة والحياة، بمجموعة متنوعة من العروض المسليّة، وورش العمل العملية، والأنشطة التعليمية الترفيهية التي تسترعي انتباههم وتحفّز خيالهم وشعورهم بالدهشة.

ويختبر جيل المراهقين الذين يصعب إرضاؤهم، تجربة فريدة في «ذا سماش روم»، حيث يمكنهم التحطيم والتكسير والرقص، كما يحلو لهم، للتخلص من التوتر والاستمتاع. أما بالنسبة للبالغين والعائلات فيمكنهم الاسترخاء من خلال التوجه إلى المسرح المجتمعي للاستمتاع بالعروض الحية والموسيقى الهادئة، أو من خلال التمتع بتجربة تذوّق فريدة مليئة بالمذاقات العالمية، من الشاورما اللذيذة والأطباق الفرنسية إلى أطباق الرامن الشهية والحلويات المنعشة الطبيعية.

مغامرات في العين

يستمتع الزوار في العين بجولات ومغامرات جديدة، ويتلذّذون بالأطباق والمأكولات الشهيّة من دولة الإمارات والعالم.

ويحظى الأطفال بفرصة مميّزة للانطلاق بمغامرات ممتعة ومفعمة بالمرح، بدءاً من جولات الكرنفال المفضلة لديهم، أو القفز بحماس منقطع النظير في ركن القفز العالي، أو قضاء تجربة مفيدة ومسليّة في ركن الفنون والحرف اليدوية. ويختبر جيل المراهقين تجربة مليئة بالمتعة والتشويق في بركة اللافا الجديدة، أو يمكنهم الانطلاق في منطقة الأركيد إلى أبعد المجرات، حيث يجدون الكثير من الألعاب الممتعة في أجواء مستقبلية مصممة خصيصاً لمحبي الألعاب الكلاسيكية القديمة، أو ألعاب الأركيد الحديثة، أو تحديات كرة القدم. وهنا يمكن اختبار المهارات وتحدي الأصدقاء ومحاولة الفوز في كل لعبة، حيث التجارب المذهلة والمرح في مهمة فضائية “تتخطى حدود الخيال”.

وتعيش العائلات أجواءً مفعمة بالراحة والاسترخاء مع العروض الموسيقية المتواصلة التي تقدمها مجموعة مختارة من الفنانين المحليين على المسرح المجتمعي، ويمكنهم التجول عبر المجسمات الفنية الجريئة والخارقة للطبيعة، والتقاط الكثير من الصور لتسجيل أروع الذكريات في أنحاء المهرجان. ويكتشف عشاق الطعام النكهات الأصيلة والإبداعات الجريئة في المطاعم المحلية المفضلة لديهم.

أطلق شغفك للاحتفال

سيملأ مهرجان أم الإمارات الأجواء بالبهجة وكلّ ألوان الفرح في 2 ديسمبر احتفالاً بعيد الاتحاد. وستتضمن الاحتفالات التي تستمر يومين عرضاً مذهلاً للألعاب النارية وحفلات موسيقية حية لفنانين مشهورين من دولة الإمارات، يُعلن عنها قريباً، مما يُضفي أجواءً احتفالية نابضة بالحياة توحّد الجميع للاحتفاء بالثقافة الغنية والتراث العريق لدولة الإمارات. وبعد توقفه في الظفرة والعين، يختتم «مهرجان أم الإمارات» فعالياته على كورنيش أبوظبي، بالتزامن مع موسم العطلات واحتفالات العام الجديد، حيث يدعو العائلات للهروب من روتين الحياة اليومية للتمتّع بمغامرات وتجارب مذهلة مع أحبائهم وأصدقائهم وصناعة ذكريات لا تنسى.

تذاكر

تتيح تذاكر الدخول العام إلى منطقة الظفرة الوصول إلى كل المناطق والمعالم الترفيهية المجانية، إلى جانب الحفلات والعروض على مسرح المهرجان.

تتيح تذاكر الدخول اليومية إلى المهرجان، الدخول إلى المناطق التي تسمح بها تذاكر الدخول العام، بالإضافة إلى الدخول إلى منطقة «ذا سماش روم» ومختلف الألعاب والجولات والعروض الترفيهية وسواها الكثير.

يتوفر عرض العائلة والأصدقاء، 3+1 مجاناً، مع إمكانية الدخول إلى مختلف المناطق والألعاب والمعالم السياحية.

مواقيت

يفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 4:00 مساءً إلى 10:00 ليلاً في الظفرة، ومن الساعة 4:00 مساءً إلى 12:00 صباحاً في العين.