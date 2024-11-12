«الواحة الزراعية»..برامج ذكية لاستدامة الغذاء

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يعكس جناح «الواحة الزراعية» ضمن المشاركة المميزة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في «مهرجان الشيخ زايد»، الإنجازات الكبيرة التي حققتها إمارة أبوظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام في قطاع الزراعة. ويقدم باقة متنوعة من المعرفة والثقافة والترفيه في مجالات الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والحيوي، وما تمتلكه الهيئة من تقنيات ذكية، من خلال عشرات الفعاليات والمسابقات والورش التعليمية.

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في «مهرجان الشيخ زايد» المتواصل إلى 28 فبراير 2025 في منطقة الوثبة بأبوظبي، برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإشراف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد»، حيث تعد الهيئة الشريك الاستراتيجي للمهرجان منذ انطلاقه.

دعم وتوعية

وقال علي أحمد العبيدلي، رئيس قسم التوعية والتعليم في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الجناح يسلط الضوء على مراحل تطور الحياة الزراعية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والعناية بالمزارعين المحليين وتهيئة أفضل الظروف للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، عبر العديد من الأقسام. وهنا بإمكان الزائر الاستمتاع بجولته والاستفادة من مختلف المعلومات التفاعلية التي تعرضها، عبر العديد من الورش والمؤثرات البصرية، موضحاً أن «الواحة الزراعية» تتضمن العديد من المشاريع والبرامج الجديدة، ومنها «منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي»، وبرنامج «تقييم زادنا»، وركن خاص بالورش الزراعية للصغار والكبار، ومعرض الواحة الزراعية، و«قسم النحالين»، و«سوق المزارعين» و«سوق العسل» بالإضافة إلى «ركن الأطفال» والمسرح التفاعلي.

أهداف

وأوضح العبيدلي أن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها إلى تعريف زوار المهرجان بالتطورات التي شهدتها إمارة أبوظبي في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، فضلاً عن التعريف بالخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء. وأكد أن الفعاليات تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، مثل تحقيق استدامة القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق، ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي. وأشار إلى حرص الهيئة على توعية مختلف فئات المجتمع وزوار «مهرجان الشيخ زايد» من خلال قنوات التواصل المتنوعة، حيث تعد الواحة الزراعية منصة رئيسة لنشر الوعي وتثقيف المجتمع بأسلوب تفاعلي مبتكر وممتع.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة تأتي هذا العام كواحدة من المبادرات والبرامج والمشاريع الرائدة التي تنفذها ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تماشياً مع «عام الاستدامة»، وفي إطار دعمها لبرنامج «ازرع الإمارات»، ويضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

أقسام وبيانات

وذكر العبيدلي أن الهيئة تنظم العديد من الفعاليات من خلال «الواحة الزراعية» التي تحتوي على «منطقة للاستقبال» و«مجلس الواحة»، بالإضافة إلى ركن خاص ببرنامج «ازرع الإمارات»، والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام. وتسلط «الواحة الزراعية» الضوء على منصة «بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي»، وهي منصة تدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في إمارة أبوظبي، حيث تقدم معلومات دقيقة حول القطاع الزراعي والغذائي في أبوظبي، وتتيح تحليل البيانات واستخلاص تقارير تساعد صناع القرار على تحسين السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتطوير نظام غذائي مستدام ومرن يلبي احتياجات الإمارة، ويعزز الاستجابة السريعة لأي تهديدات للأمن الغذائي.

ركن تعليمي

وقال: كما حرصت الهيئة على تخصيص ركن ترفيهي وتعليمي للأطفال يحتوي على شاشة سينما مبتكرة لعرض قصص كرتونية من إعداد الهيئة، بالشراكة مع «سبيس تون»، حيث حوِّلت 6 قصص قصيرة للأطفال إلى حلقات كرتونية تعليمية وهادفة تُعرض يومياً طوال فعاليات المهرجان. وتركز هذه الحلقات على موضوعات مهمة مثل هدر الطعام، ترشيد استهلاك المياه، السلامة الغذائية أثناء رحلات البر، كيفية اختيار الأسماك الطازجة، قراءة البطاقة الغذائية، وحلقة خاصة عن الجمل للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة الحيوانات.

«سوق المزارعين»

يزخر «سوق المزارعين» الذي يتيح لأصحاب المزارع فرصة عرض منتجاتهم المحلية من الخضراوات والفواكه الطازجة وبيعها مباشرة إلى المستهلكين، بالعديد من المنتجات الطازجة، بالإضافة إلى معرض عسل النحل المحلي الذي يسمح للنحالين المحليين بجني ثمار جهودهم وتحقيق العائد المجزي لهم، عبر بيع منتجاتهم من عسل السدر والسمر المحلي إلى المستهلكين بكل سلاسة ويسر، ما يزيد من دخلهم ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود للنهوض بهذا القطاع المهم.

جائزة الشيخ منصور

ذكر علي العبيدلي أنه من أبرز ما يميز مشاركة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هذه السنة تخصيص جناح مميز لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» لتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بدولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات في خطوة كبيرة على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والأسر المنتجة والمزارع التجارية وتحفيزهم على الابتكار.

«تقييم زادنا»

يتضمن جناح «الواحة الزراعية» برنامج «تقييم زادنا»، وهي منصة إلكترونية أطلقتها الهيئة بهدف تمكين الجمهور من الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تقييم منفصل عن مشاركة المنشآت الغذائية في «برنامج صحي» تابع لمركز أبوظبي للصحة العامة، كجزء من مساعيها الرامية إلى تعزيز جهود إمارة أبوظبي لتوفير غذاء آمن وصحي للجمهور ضمن أنظمة مبتكرة ومرنة، وتشجيع وتحفيز المنشآت الغذائية على تحسين وتطوير أدائها ورفع مستوى السلامة الغذائية في الإمارة.

أول مقهى من نوعه

«كافيه النحلة» أو The Bee Cafe، هو أول مقهى من نوعه في الإمارات بإدارة أصحاب الهمم، يمثل نموذجاً حياً وتطبيقاً فعلياً لحملة «كُن التغيير»، التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي تهدف إلى زيادة فرص العمل لأصحاب الهمم على الصعيدين الوطني والدولي. وهذا أول مقهى يضم أصحاب الهمم، والذين تلقوا تدريباً خصصياً لتأهيلهم وحصولهم على شهادة دولية في صناعة القهوة التخصصية، من خلال مذكرة تفاهم أبرمتها المؤسسة مع شركة متخصصة.