«ياس ووتروورلد» تحتفي بالثقافة الفلبينية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، عودة فعالية «كبايان فيستا» في 16 نوفمبر، لتقدم هذا العام نسخة أكثر تميزاً، تحتفي بالثقافة الفلبينية الأصيلة في أجواء احتفالية مليئة بالفعاليات الموسيقية الحية، وتجارب الكاريوكي المميزة، وأشهى الأطباق التقليدية، إلى جانب باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الاستثنائية. وتتحول «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي» خلال الفعالية إلى وجهة مليئة بالتجارب الاحتفالية الغنية، مع عروض الأضواء والديكورات الاحتفالية النابضة بالبهجة والحيوية، والأطباق الفلبينية الشهية التي تعكس التراث الثقافي المميز.