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الإضاءة الساطعة تخيف «القرش»

الإضاءة الساطعة تخيف «القرش»
13 نوفمبر 2024 01:48

سيدني (أ ف ب) 

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أظهرت أبحاث نشرها علماء أستراليون أنّ تجهيز ألواح ركوب الأمواج بأضواء يُبعد خطر الهجمات المرتبطة بأسماك القرش، في حين أنّ عدداً كبيراً من ممارسي هذه الهواية كانوا يعتبرون أنّ هذه الأضواء تجذب الحيوانات المائية العملاقة، على ما أوضحت عالمة الأحياء لورا راين من جامعة ماكواري الأسترالية. ونجحت الباحثة وزملاؤها في إثبات أنّ الألواح المُجهّزة بأضواء أفقية ساطعة كانت أقل عرضة للتعرض لهجوم من أسماك القرش البيضاء الكبيرة. وبحسب الباحثين، تشوّه الأضواء ظلّ اللوحة على سطح المحيط، ما يجعلها أقل شهية للحيوانات.

ركوب الأمواج
أستراليا
أسماك القرش
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