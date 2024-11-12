«نيويورك أبوظبي» يمدد معرض «الفن الخليجي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي تمديد معرض «بين المد والجزر: خَمسِيّة خليجية» إلى تاريخ 20 أبريل 2025، لتسليطه الضوء على تطوّر الحركة الفنية في مختلف دول الخليج العربية، وتركيزه على المواضيع الثقافية والاجتماعية والبيئية. ويعتزم رواق الفن إقامة المعرض دورياً كل خمس سنوات، ليعكس أبرز المحطات في الفن المحلي، بما فيها أعمال الرسم والتصوير بالفيديو والتركيبات الفنية والنحت. ولا تعد هذه المعارض الخمسية بمثابة مسح شامل، بل تركّز على أهم الحوارات والأعمال الفنية للسنين الماضية من منظور ارتباط الخليج الوثيق بالبيئة والأنماط الطبيعية.