موسيقى من أبوظبي للفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت موسيقى طلاب جامعة نيويورك أبوظبي إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن مشروع علمي وفنّي رائد يختتم النسخة الأولى من مسابقة «أستروبيت - موسيقى من الفضاء» التي تعاونت فيها الجامعة مع جامعة مالطا للفنون والعلوم والتكنولوجيا.

واختارت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية (NASA) والمختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية مشروع «أستروبيت - موسيقى من الفضاء» كأحد المشاريع المهمة على متن محطة الفضاء الدولية. ويسلط المشروع الضوء على القابليات المحتملة للابتكار عبر التخصصات المختلفة في استكشاف الفضاء، بتركيزه على التقاطع بين الفن والعلوم والطرق التي تمكّن من المساهمة في الاكتشافات العلمية وتكاملها.