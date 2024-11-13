"عالم فيراري ـ أبوظبي" تستضيف "الرياضات الإلكترونية"

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، عن اختيارها لاستضافة نهائيات بطولة "فيراري HP للرياضات الإلكترونية" لعام 2024. وستقام فعاليات هذه النهائيات في 5 ديسمبر، لتكون هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها المدينة الترفيهية هذا الحدث العالمي المميز. وستتيح البطولة لعشاق فيراري والرياضات الإلكترونية فرصة مميزة لمتابعة المنافسات الحماسية مباشرة في أجواء مميزة أمام الجمهور، في تجربة استثنائية تجمع بين التشويق الرياضي والترفيه الراقي.وكشفت "عالم فيراري" هذا العام عن "عالم فيراري إي سبورتز أرينا"، أول مرفق من نوعه عالمياً مستوحى من علامة فيراري، والذي يشكل إضافة نوعية تعزز من مكانة المدينة كوجهة ترفيهية رائدة. ويجمع هذا المرفق بين أجواء التميز الرياضي والترفيه الرقمي، ليمنح تجربة استثنائية لمحبي فيراري، وعشاق رياضة السيارات، والمهتمين بالألعاب والرياضات الإلكترونية. وتستعد المدينة الترفيهية لاستضافة نهائيات بطولة فيراري HP للرياضات الإلكترونية لعام 2024، التي ستشهد منافسة بين نخبة اللاعبين في مجال المحاكاة الرياضية والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، حيث يشارك في هذا الحدث 15 متسابقاً تأهلوا من النهائيات الإقليمية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، والأميركتين، إلى جانب مشارك إضافي من "كأس ثراستماستر كوميونتي".

وقال فيصل النعيمي، مدير عام "عالم فيراري ـ أبوظبي": يسرنا استضافة النهائيات، ويمثل تدشين مرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا" المستوحى من علامة فيراري العالمية تجسيداً لالتزامنا المستمر بالابتكار وتقديم تجارب استثنائية للضيوف. ولا شك أن استضافة هذه البطولة يعكس تميز وشعبية السباقات الإلكترونية، ويسلّط الضوء أيضاً على مكانة "عالم فيراري جزيرة ياس ـ أبوظبي" كوجهة مفضلة لعشاق فيراري ومحبي الرياضات الإلكترونية، ونتطلع لاستقبال نخبة المتسابقين في العالم واستضافة منافسة فريدة من نوعها ترتقي بتجارب المشاركين والجمهور إلى مستويات غير مسبوقة.

وتَعد هذه المنافسة بتقديم أجواء مفعمة بالحماس والاحتفال، لاسيما مع احتدام المنافسة بين المتسابقين الساعين لنيل فرصة الانضمام إلى صفوف فريق سكوديريا فيراري HP للرياضات الإلكترونية. كما يتطلع المشاركون إلى الفوز بمجموعة من الجوائز الحصرية التي تقدمها نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك فيراري، وبي آند أو، وراي بان، وثراست ماستر، وسواها.

وشكلت سلسلة سباقات فيراري HP للرياضات الإلكترونية لعام 2024 رحلة استثنائية امتدت على مدار ثمانية أشهر من المنافسات المشوقة في عالم رياضة السيارات الافتراضية عالية الأداء، بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف أنحاء العالم. وتَعِدُ المباراة النهائية الكبرى، التي ستقام في "عالم فيراري ـ أبوظبي"، أن تكون ختاماً مبهراً لموسم حافل باللحظات الفريدة.