الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"عالم فيراري ـ أبوظبي" تستضيف "الرياضات الإلكترونية"

"عالم فيراري ـ أبوظبي" تستضيف "الرياضات الإلكترونية"
13 نوفمبر 2024 23:49

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، عن اختيارها لاستضافة نهائيات بطولة "فيراري HP للرياضات الإلكترونية" لعام 2024. وستقام فعاليات هذه النهائيات في 5 ديسمبر، لتكون هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها المدينة الترفيهية هذا الحدث العالمي المميز. وستتيح البطولة لعشاق فيراري والرياضات الإلكترونية فرصة مميزة لمتابعة المنافسات الحماسية مباشرة في أجواء مميزة أمام الجمهور، في تجربة استثنائية تجمع بين التشويق الرياضي والترفيه الراقي.وكشفت "عالم فيراري" هذا العام عن "عالم فيراري إي سبورتز أرينا"، أول مرفق من نوعه عالمياً مستوحى من علامة فيراري، والذي يشكل إضافة نوعية تعزز من مكانة المدينة كوجهة ترفيهية رائدة. ويجمع هذا المرفق بين أجواء التميز الرياضي والترفيه الرقمي، ليمنح تجربة استثنائية لمحبي فيراري، وعشاق رياضة السيارات، والمهتمين بالألعاب والرياضات الإلكترونية. وتستعد المدينة الترفيهية لاستضافة نهائيات بطولة فيراري HP للرياضات الإلكترونية لعام 2024، التي ستشهد منافسة بين نخبة اللاعبين في مجال المحاكاة الرياضية والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، حيث يشارك في هذا الحدث 15 متسابقاً تأهلوا من النهائيات الإقليمية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، والأميركتين، إلى جانب مشارك إضافي من "كأس ثراستماستر كوميونتي".
وقال فيصل النعيمي، مدير عام "عالم فيراري ـ أبوظبي": يسرنا استضافة النهائيات، ويمثل تدشين مرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا" المستوحى من علامة فيراري العالمية تجسيداً لالتزامنا المستمر بالابتكار وتقديم تجارب استثنائية للضيوف. ولا شك أن استضافة هذه البطولة يعكس تميز وشعبية السباقات الإلكترونية، ويسلّط الضوء أيضاً على مكانة "عالم فيراري جزيرة ياس ـ أبوظبي" كوجهة مفضلة لعشاق فيراري ومحبي الرياضات الإلكترونية، ونتطلع لاستقبال نخبة المتسابقين في العالم واستضافة منافسة فريدة من نوعها ترتقي بتجارب المشاركين والجمهور إلى مستويات غير مسبوقة.
وتَعد هذه المنافسة بتقديم أجواء مفعمة بالحماس والاحتفال، لاسيما مع احتدام المنافسة بين المتسابقين الساعين لنيل فرصة الانضمام إلى صفوف فريق سكوديريا فيراري HP للرياضات الإلكترونية. كما يتطلع المشاركون إلى الفوز بمجموعة من الجوائز الحصرية التي تقدمها نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك فيراري، وبي آند أو، وراي بان، وثراست ماستر، وسواها.
وشكلت سلسلة سباقات فيراري HP للرياضات الإلكترونية لعام 2024 رحلة استثنائية امتدت على مدار ثمانية أشهر من المنافسات المشوقة في عالم رياضة السيارات الافتراضية عالية الأداء، بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف أنحاء العالم. وتَعِدُ المباراة النهائية الكبرى، التي ستقام في "عالم فيراري ـ أبوظبي"، أن تكون ختاماً مبهراً لموسم حافل باللحظات الفريدة.

أخبار ذات صلة
«عالم فيراري» تستضيف موكباً استعراضياً من 70 سيارة
عالم فيراري أبوظبي
آخر الأخبار
الحزب الجمهوري يحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي
الأخبار العالمية
الحزب الجمهوري يحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي
14 نوفمبر 2024
آمنة الضحاك تدعو في «COP29» إلى تعزيز التعاون المناخي العالمي
علوم الدار
آمنة الضحاك تدعو في «COP29» إلى تعزيز التعاون المناخي العالمي
14 نوفمبر 2024
جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي تواصل جولاتها التعريفية
علوم الدار
جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي تواصل جولاتها التعريفية
14 نوفمبر 2024
عواصف وفيضانات تضرب إسبانيا
الأخبار العالمية
عواصف وفيضانات تضرب إسبانيا
14 نوفمبر 2024
"عالم فيراري ـ أبوظبي" تستضيف "الرياضات الإلكترونية"
الترفيه
"عالم فيراري ـ أبوظبي" تستضيف "الرياضات الإلكترونية"
اليوم 23:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©