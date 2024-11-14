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دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم

دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم
14 نوفمبر 2024 09:04

كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 800 مليون بالغ حول العالم مصابون بمرض السكري، وهو ما يعادل ضعف ما توقعته تقييمات سابقة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المصابين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما لا يتلقون العلاج.

وأضافت الدراسة المنشورة في مجلة "ذا لانسيت"، أنه خلال 2022 كان هناك 828 مليون شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر مصابين بالسكري من النوعين الأول والثاني.

وقال الباحثون إنه من بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما فأكثر كان هناك 445 مليون مريض لا يتلقون العلاج.

وأشارت تقديرات سابقة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 422 مليون شخص مصابون بالسكري، وهو مرض مزمن أيضي يؤثر على مستويات السكر بالدم وقد يتسبب في تدهور صحة القلب والأوعية الدموية والأعصاب وأعضاء أخرى إذا لم يُعالج.

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ولفتت الدراسة إلى أن معدل الإصابة بالسكري عالميا قد تضاعف منذ 1990، إذ ارتفع من 7% إلى 14%، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الحالات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح الباحثون أنه رغم ارتفاع حالات الإصابة فإن معدلات تلقي العلاج في تلك المناطق لم تشهد ارتفاعا يذكر، في حين تحسنت الأمور في بعض الدول ذات الدخل المرتفع مما يؤدي إلى اتساع فجوة العلاج.

وقال معدو الدراسة، التي أجريت بالتعاون بين مؤسسة التعاون بشأن عوامل خطورة الأمراض غير السارية ومنظمة الصحة العالمية، إنها تمثل أول تحليل عالمي يتضمن معدلات وتقديرات العلاج لجميع الدول، واستندت إلى أكثر من ألف دراسة تشمل أكثر من 140 مليون شخص.

المصدر: وام
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